上周五以来强降雨已致全国95人死亡

路透北京7月23日电---中国民政部周一下午发布最新灾情称,上周五(20日)以来强降雨目前致全国95人死亡,45人失踪,其中北京37人死亡.

7月20日以来,四川盆地至华北地区出现强降雨过程,其中北京、天津、河北北部及山西北部等地出现区域性大暴雨到特大暴雨,所引发的风雹、洪涝、滑坡、泥石流等灾害造成严重人员伤亡和财产损失.

新华援引民政部、国家减灾办初步统计,截至7月23日12时,全国共有623万人受灾,56.7万人紧急转移安置或其他需紧急生活救助、2.9万间房屋倒塌、5.5万间房屋不同程度受损.

其中:北京37人死亡;河北17人死亡,21人失踪;山西4人死亡,1人失踪;四川8人死亡,2人失踪等.

中国首都北京周六发生暴雨到大暴雨天气,全市平均降水量创1951年以来有完整气象记录最大,截至22日17时,北京市境内共发现因暴雨死亡37人.(完)

--发稿 李文科;审校 杨淑祯

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