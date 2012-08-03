《热点透视》德拉吉为二级市场购债设立条件 化解欧债危机用心良苦

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 洪曦

路透伦敦8月2日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉已经提出苦口良药.德拉吉承诺将买进短期欧元区政府公债值得赞赏,但却有前提条件--一国必须首先发出救助请求.投资人对於欧洲央行没有马上采取行动感到失望,提高了纾困的可能性.

每个指望欧洲央行立即采取行动治理债务危机的人,都大失所望了.欧洲央行依然在按部就班地执行计划,只有需要救助的欧元区国家发出正式请求时,才会出手.人们曾期待欧洲央行或许会同意为欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)融资,但德拉吉也让这一希望化为了泡影.

话虽如此,但欧洲央行的计划是个稳当作法.将二级市场购买债券和救助挂勾,料能确保各国政府无法逃避艰难的改革过程.这是一个合情合理且具有政治智慧的解决办法--无条件的救助,只会让德国感到愤愤不平;意大利和西班牙却躲在角落里偷笑.

此外,欧洲央行集中购买短期公债,应能缓解货币市场的紧张压力,降低政府和民间部门的利率,但又能防止投资者轻易出脱手里的二线国家债务.德拉吉甚至承诺解决该行持有债券的偿付顺序高於其他投资人的疑虑--不过他并没有详述具体办法.

前方仍有许多重大的政治和经济挑战.公债购买计划在欧洲央行管理委员会内部并未获得一致支持,表明德拉吉未能争取到德国央行的赞同.这种情况虽不会让公债购买计划停下脚步,但却会引发德国政界反对.投资者们可能也会担心欧元区救助基金不够大,但现在来看,该基金只需支应西班牙和意大利中长期融资需求,相当一段时间内还够用.同时,希腊能否留在欧元区仍在未定之天.

意大利总理蒙堤和西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)都对欧洲央行的方案表示赞许.不过,两位领袖都不会那麽欣然地接受正式金援所附带的改革条款.随着两国10年期公债收益率大幅上涨,它们发出正式救助请求看似指日可待.也许在这个时候,西班牙和意大利应该降低身段寻求协助.(完)

--译文审校 张明钧

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