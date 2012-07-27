德拉吉喊话提振风险意愿 亚股劲扬且欧元脱离低点

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.3%,日经指数升1.3%

* 欧元兑美元和日圆稳步脱离低点

* 对欧洲央行下周会议采取行动的预期升温

路透东京7月27日电---亚洲股市周五劲扬,受韩国三星电子强劲业绩提振,此前欧洲央行表达了保护欧元区的决心,提振市场人气并稳定欧元.

市场全线急剧攀升,此前欧洲央行总裁德拉吉周四承诺,将采取一切措施避免欧元区崩溃,其中包括采取行动降低过高的成员国政府借款成本.

分析师表示,德拉吉此番讲话或暗示,欧洲央行将重启停用数月的主权债购买计划.下周欧洲央行将举行政策会议.

"德拉吉讲话後,关於欧洲央行下周将采取行动的预期升温,降息预期也升温,"法国农业信贷集团外汇部门主管Yuji Saito表示.

"欧元暂时不会下探,因美国同样面临采取行动支撑经济成长的压力,"他说.

欧元兑美元报1.2278美元,远高於本周稍早前触及的25个月低点1.2042美元.此前德拉吉的评论将欧元推升至两周高位1.2330美元.欧元兑日圆报96.10日圆,远高於周二所及2000年11月以来最低94.12日圆.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS攀升1.3%,受到科技板块.MIAPJIT00PUS上涨2.6%的拉抬.

韩国股市.KS11上涨1.8%,其表现胜过其他亚洲股市,因以营收计全球最大的科技公司三星电子(005930.KS)公布第二季获利创纪录,而且LG显示器(034220.KS)的第二季财报也超越预期.

三星股价最新上涨3.9%,至五周高位.

日本股市日经指数上扬1.3%,因投机客买回深跌的景气类股.

欧元/美元上涨,促使投资者买入以美元计价的大宗商品,例如石油、铜和黄金.市场对西班牙财政困境的担忧缓解,推动西班牙10年期公债收益率(殖利率)降至7%下方,本周稍早一度升至7.6%上方,创欧元问世以来的最高位.

市场普遍认为,一国公债收益率高於7%将令该国难以在市场上融资,这种情况曾导致希腊、葡萄牙和爱尔兰寻求援助.

**关注美国GDP数据**

市场人气已经有所改善,此前欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼於本周稍早指出,支持欧洲救助基金获得银行业务牌照的论点是有根据的;目前为止欧洲央行仍反对这个构想.

因预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周政策会议亦可能采取一些额外措施来确保美国经济处於复苏轨道,欧元得到进一步支撑.

"如果没有进一步刺激举措,美联储实现其就业目标的可能性非常低,"Miller Tabak & Co.首席经济策略师Andrew Wilkinson表示.

周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数降至四年低点附近,6月耐久财订单增长.但其他楼市和就业市场数据令人失望.

美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率料为上升1.5%,或为2011年第二季来最慢增速.该数据将於周五稍晚出炉.

然而欧元上档受限,因在希腊的全球金主详审该国继续接受援助的情况之际,围绕希腊重整的努力仍充满不确定性.

欧盟执委会主席巴罗索周四表示,他相信希腊将续留欧元区,且只要继续进行改革,将可获得支援.他也表示欧元区银行业联盟提案将於9月初出台.

"欧洲央行因此能帮助争取时间,我们长久以来就相信该央行将准备好扮演这个角色.然而解决之道将是各国政府的责任,我们预计後续还会有一些虚应了事的情况发生."法国兴业分析师在一份研究报告中称.

随着风险胃纳回归,亚洲信贷市场走坚,iTraxx日本以外亚洲投资级指数利差收窄7个基点.

油价守住上日涨幅,美国原油小涨0.1%至89.49美元,布兰特原油升0.2%至每桶105.49美元.(完)

--编译 石冠兰/梁睿雪/兰秀娟/杜明霞/张若琪;审校 王兴亚/程琳/高琦/戴素萍

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