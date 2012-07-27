荷兰Rabobank因LIBOR操纵解雇四名员工--报导

（更正）亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
路透阿姆斯特丹7月27日电---荷兰报纸周五报导称,该国Rabobank银行在2008年至去年期间,因操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)问题解雇四名员工.
这家荷兰农业合作银行是设定LIBOR小组的一名成员.
Het Financieele Dagblad援引金融领域消息人士报导称,2008年在Rabobank进行内部调查之後解雇两名职员,去年再次解雇两人.
该银行称,这四人均是该行"提出报价者"(submitter),负责将该行各种货币的借款成本估值上报.
Rabobank发言人拒绝对该报导置评.(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
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