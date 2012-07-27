荷兰Rabobank因LIBOR操纵解雇四名员工--报导

路透阿姆斯特丹7月27日电---荷兰报纸周五报导称,该国Rabobank银行在2008年至去年期间,因操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)问题解雇四名员工.

这家荷兰农业合作银行是设定LIBOR小组的一名成员.

Het Financieele Dagblad援引金融领域消息人士报导称,2008年在Rabobank进行内部调查之後解雇两名职员,去年再次解雇两人.

该银行称,这四人均是该行"提出报价者"(submitter),负责将该行各种货币的借款成本估值上报.

Rabobank发言人拒绝对该报导置评.(完)

--编译 田建华;审校 张明钧

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