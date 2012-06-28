欧洲央行管委呼吁向“联邦化”欧洲迈进

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透巴黎6月28日电---欧洲央行管理委员会委员诺亚在接受法国世界报采访时表示,欧洲正处在关键的十字路口,货币联盟已经不足够,需迈向联邦体系,其中包括更紧密的财政预算联盟.
身兼法国央行总裁的诺亚表示,他个人对最终欧洲统合债务的可能性"非常开放",不过这需要时间,也未必是迈向联邦体系的第一步.
"我们已到了关键时刻,货币联盟已不足够,我们需要向联邦体系迈进,"诺亚接受专访时表示.备受瞩目的欧盟峰会即将召开,为期两日.
诺亚呼吁希腊政府更加努力以改善信用程度,并暗示如此一来希腊债权人就能采取行动缓解该国情势.(完)
--编译/审校 梁睿雪/沈以文/蔡美珍
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