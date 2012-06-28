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国际财经 | 2012年 6月 28日 星期四 18:23 BJT

欧洲央行管委呼吁向“联邦化”欧洲迈进

路透巴黎6月28日电---欧洲央行管理委员会委员诺亚在接受法国世界报采访时表示,欧洲正处在关键的十字路口,货币联盟已经不足够,需迈向联邦体系,其中包括更紧密的财政预算联盟.

身兼法国央行总裁的诺亚表示,他个人对最终欧洲统合债务的可能性"非常开放",不过这需要时间,也未必是迈向联邦体系的第一步.

"我们已到了关键时刻,货币联盟已不足够,我们需要向联邦体系迈进,"诺亚接受专访时表示.备受瞩目的欧盟峰会即将召开,为期两日.

诺亚呼吁希腊政府更加努力以改善信用程度,并暗示如此一来希腊债权人就能采取行动缓解该国情势.(完)

--编译/审校 梁睿雪/沈以文/蔡美珍

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