《热点透视》欧洲央行敢下调法国评级么？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay; 编译 许娜
路透伦敦6月28日电---欧洲央行(ECB)肯定希望削弱评级机构的影响力.那就是为什麽它在考虑采用自己的内部评级系统,为流动性操作中银行提供的抵押品评级.但就像所有亲力亲为的问题解决方案一样,最终很可能变得一团糟.
每个人似乎都认为,穆迪、标普和惠誉等评级机构的影响力太大.在犯下未能预警次贷危机的大错後,评级机构现在对人心涣散的欧元区也有着同样的不良影响.每当他们下调一次主权债信评级,银行业者便不得不向ECB提供更多抵押品,以从流动性操作中分一杯羹.这些降级行动的公开性质意味着,投资者反过来会推高银行业的融资成本.
如果ECB真想取而代之,设计自己的内部评级系统,可能会避免公开评级行动带来的让人讨厌的副作用.而且如果这些评级不对外公开,也许就无从获得反馈.
但是,目前还不清楚ECB如何为降级行动保密.整个欧洲的回购操作点都需要事先知道所经手交易的评级状况.
此外,ECB的秘密评级机制可能不够严格.看看该央行在危机期间的表现就可知晓,为了让提供低质抵押品的银行继续参与流动性操作,ECB曾不断修改抵押品规定.2010年希腊获得首次金援後,ECB便允许希腊银行回购非投资级别的抵押品.後来在2011年底的泛欧长期再融资操作中,ECB表示可接受普通贷款作抵押,今年6月22日又再次放宽了可接受抵押品的范围.
北欧国家担心,ECB进行的秘密评级是软性评级,如果哪天他们被迫亲自援助ECB,将需付出更多.另外还有政治方面的因素.现在,当ECB从病怏怏的二线国家银行系统抽走流动性时,可以拿评级机构当替罪羊.如果ECB调降核心国家的评级,可能引得部分主要国家公开叫板.举例来说,ECB敢下调法国评级么?
ECB可能必须选择运用约束手段,而非评级机构那样的影响力.关於这点,他们需要在法兰克福的办公室里再多讨论一下.(完)
--编译 许娜; 审校 白云
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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