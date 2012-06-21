欧央行执委科尔称将讨论降息--报导

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透法兰克福6月20日电---《金融时报》周三引述欧洲央行(ECB)执委科尔的话称,欧洲央行在下次会议上料将讨论降息.但即便央行可能将已处於纪录低位1%的利率水平进一步下调,这也不会是包治百病的万灵药.
科尔还对各国政府拒绝动用欧盟救助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)来购买受困国公债提出批评.
"当然,EFSF在将近一年前获准干预二级市场,而政府尚未决定使用这项工具,这些都令人不解."他接受金融时报专访时称.
然而,他驳斥了欧洲央行应当根据其证券市场计划(SMP)再度出手买入债券的说法."在现阶段,我们不认为SMP是最佳的工具."他说.
"降息肯定是一个货币政策选项."科尔指出.
"在上次管理委员会会议上曾经讨论过这种可能,我预计下次会议上还将讨论."
在希腊问题方面,他认为欧洲央行正在等待观望大选後的新政府将持有何种立场和承诺.
科尔还暗示,欧洲央行可能再次放松对央行贷款抵押品的规定,表示虽然不存在缺乏一般抵押品的情况,但在某些地方已经出现紧张情况.(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
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