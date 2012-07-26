欧洲央行料将於年内降息25个基点至0.5%

康达尔拟收购澳大利亚牛油果种植园资产 核心条款仍存分歧
路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。
* 调查显示,欧洲央行年底前将再次降息
* 这次调查得到的预估明显有别于上次调查
* 分析师对欧洲央行第三季是否降息的看法不同
* 但绝大部分称年底前将降息
路透伦敦7月24日电---路透调查显示,欧元区经济动荡加剧,可能会迫使欧洲央行在年底前调降主要政策利率至纪录新低.调查还显示分析师观点出现明显变化.
就在两周前,分析师还预期欧洲央行0.75%的再融资利率将维持到2014年.
此後,有关西班牙和希腊政府财政的警笛再次鸣起,加上部分经济数据不振,令此次受访的70位分析师中许多人预期,欧洲央行再次放宽货币政策的时间要远早于上次预期.
只有七名受访者预期欧洲央行将在8月连续第二个月调降再融资利率25个基点.而69位受访者中,44位预期欧洲央行将在2013年前降息25个基点.
"进一步放宽常规货币立场的经济面理由是强有力的,"法国巴黎银行首席欧元区分析师Ken Wattret在谈及下周的欧洲央行会议时表示.
"但常规弹药所剩无几,欧洲央行可能希望用更多时间来评估形势."
Wattret预期下一次降息将在9月份,届时欧洲央行也将公布下一轮经济预估.
此次路透调查的多数预估是建立在欧债危机不会演变成类似2008年危机的假设基础上,当时银行体系几近崩溃.
受访者明显有不确定之感.当被问及本季度是否会降息时,受访者观点不一:36位受访者认为会,另外33位则持相反意见.
但44名受访者认为年底前应该会降息.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
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