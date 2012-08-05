欧央行紧急贷款新决议使希腊暂无破产之虞--报载

路透柏林8月4日电---德国世界报周六报导,欧洲央行暂将希腊从破产边缘挽救回来,使希腊央行可向政府额外提供紧急贷款,保障该国的临时融资需求.

该报称,欧洲央行管理委员会在周四会议上同意,提高希腊央行可以接受的作为紧急贷款担保品的希腊短期国库券上限.

到目前为止,希腊央行只可以接受不超过30亿欧元(37亿美元)本国国库券,作为紧急流动性支持(ELA)的担保品,但该报援引央行消息人士的话称,它已申请将该上限提高至70亿欧元.