欧央行暗示准备再度采取刺激举措

路透法兰克福/维也纳7月12日电---欧洲央行(ECB)决策者周四保留进一步采取措施以刺激欧元区疲弱经济的可能性,此前该央行将存款利率下调至零,但并无迹象显示银行准备加大放贷.

欧洲央行上周将指标利率下调25个基点至纪录低点0.75%,并将支付银行隔夜存款的利率调降至零,旨在为疲弱的欧元区经济注入活力.

存款利率归零是於上周批准,并自周三起实施,这项前所未有的措施意味着目前银行将现金存放在欧洲央行中会一无所获.然而银行相应地只是把近5,000亿欧元从欧洲央行存款工具中移出来,并转至当地央行的经常账户.

在通胀压力减缓,且没有迹象显示银行将向企业提供更多贷款来帮助趋於停滞经济的情况下,欧洲央行决策者暗示可能再度采取行动.

欧洲央行管委兼荷兰央行总裁克诺特称:"如果形势恶化,没有规定说我们不能降息到0.75%以下."

"目前,我们认为0.75%是合适的,"克诺特对德国金融时报表示.这篇专访要在周五刊行,但提前公开.

克诺特普遍被视为是欧洲央行决策者中的强硬派核心成员,对通胀采取强硬立场.目前为止,他的言论最明确的传递出欧洲央行或将进一步降息的信号.

欧洲央行周四稍早发布的月报中称,欧元区经济增长疲弱,且"不确定性增多"让信心受到打击,这彰显出欧元区经济情况的脆弱.

欧洲央行管委兼奥地利央行总裁诺沃特尼表示:"整个欧洲的经济增长前景都在恶化."

他补充称:"欧盟和欧元区内部,增长速度之间的差距正在拉大."

欧洲央行总裁德拉吉周一也为进一步降息敞开大门,称要根据经济数据决定是否采取进一步行动.

周四官方数据显示,欧元区5月工业生产意外加速,但法国与荷兰产出下降,表明欧债危机对欧元区较强的经济体也造成了伤害.

克诺特也保留了欧洲央行将存款利率降为负值的可能性,若真是这样,意味着银行在欧洲央行存入隔夜存款还需交钱.

"在确定这是否是一个选项前,我们应该借鉴其他负利率国家的经验,"克诺特说.

另一位欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)在维也纳向记者表示,"在必要时,ECB将采用已经用过的措施或者新措施."

**存款骤降**

自周三欧洲央行停止支付隔夜存款利息以来,银行业者大幅减少在ECB的存款金额,但没有迹象显示,他们正动用这笔资金发放更多贷款,或买入遭遇危机冲击的欧元区国家债券.

银行业者不愿相互借贷,担忧无法收回全部资金,因此欧洲央行去年12月和今年2月挹注的1万亿(兆)欧元资金,其中很大一部分又被存回欧洲央行.

ECB管理委员会委员柏尼齐(Josef Bonnici)周四表示,隔夜存款从上日的逾8,000亿欧元急剧下降至3,250亿欧元,这是"令人鼓舞的",他预料这会导致银行对企业和消费者的贷款增长.

银行业如何使用手中的现金存在悬念,但分析师并不乐观预期这将导致贷款猛增.(完)

--编译 王翔琼/程琳/肖群英;审校 张明钧/张涛

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