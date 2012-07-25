经济分析师勾勒出欧元区危机蓝图 警告严重灾难将近

路透柏林7月25日电---包括两位德国政府顾问在内的全球知名经济分析师表示,除非欧元区财务体质较强健的国家以及欧洲央行承诺分担更多欧元区债务负担,否则欧元区将会面临经济灾难.

"我们认为....欧洲正不自觉地朝着无法想像的灾难迈进....永无止尽的危机,再加上持续不断的骨牌效应,这样的情况必须扭转,"投资大亨索罗斯支持的新经济思维研究所(Institute for New Economic Thinking,INET)在报告中写道.

政策官员必须分别处理两个问题,其一就是处理欧元区原始规划瑕疵造成的问题,另一个就是处理欧元区本身的结构性问题.

在相关建议中,分析师呼吁及早部分共同分担区内债务(这点是德国不愿考虑的),最终组建跨国金融监管机构,赋予高於各国监管者的职权.

分析师也呼吁欧洲央行在中长期为符合预算目标的国家扮演最後放款者角色,不然就允许欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)扮演该角色,并给予银行业务执照.

欧洲央行至今仍强烈反对这两个选项,不过央行决策者诺沃特尼周三表示,支持欧洲救助基金获得银行业务牌照的论点是有根据的.

INET表示,尽管欧洲领导人认识到有必要作出集体反应,但目前为止盈余和赤字国家未能就一个令市场信服、且针对公众需要的方案达成一致.本月稍早和6月峰会所采取的措施仍力道不足.

"解决当前危机...对债权国和债务国来说是一个双赢的选择...不过两边彼此缺乏信任,正在阻碍达成互利的解决方案,"该报告称.

17名署名分析师建议采取紧急短期举措.这些分析师包括来自德国政府五人智库的Lars Feld和Peter Bofinger.

除了欧洲央行应承诺购买更多主权债,以进行"部分和临时性债务共担"外,那些拥有财政盈余的国家也应扶持整个欧元区的需求.(完)

--编译 王冠中/丁琦;审校 蔡美珍

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