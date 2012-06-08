香港《经济日报》：中央减息提信心 调控留一手

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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（6月8日社评）
中央昨突放松货币政策,双管齐下减息,时机上不但较预期快,力度更超估计,目的应是要在此信心低迷之际,起震撼市场、振奋人心之效,在稳经济信心战上先声夺人.惟此次出招实中藏虚,显示中央对松货币政策仍留一手.
事实上,中央货币政策调整确一直落後形势,如市场4月已呼吁减存款准备金率,中央却延至5月才减,故近期经济下滑加速虽令减息需要日益迫切,市场仍恐中央慢三拍,要待1-2个月後拖无可拖才减息.人行昨晚突然减息,甚至不等待明天公布的经济数据就已出招,终走在市场之先.
市场最初估计中央只出不对称减息一招,即只减贷款息、不减存款息,惟昨天公布的方案双拳并发,除存贷利率齐减0.25%外,人行更扩阔存贷利率上下限,增强利率弹性,变相加大减息力度.以长年期贷款为例,利率下限由90%扩大至80%,等同银行可额外再减息0.68%,即两招同出下,贷息最高可减近1%,力度甚强.
中央今次出招时机和力度均超预期,显要以震撼姿态向市场传达强烈而明确信息,就是中央有坚定决心挺经济,藉此将低迷消费与投资信心催谷起来,令一系列减税、谷投资、谷消费大计事半功倍加快见效,务求经济短期内见底反弹.要额外留意的是,今次减息既有实招,更有可实可虚的巧招,实招固然是存贷基准利率同时下调0.25%,巧招则是加强利率弹性.
增加利率弹性巧妙之处在於易放亦易收,中央向用政策指导,可微观调节银行的放贷力度.调低贷款利率下限,有助大幅降低现时的借贷成本,为谷投资、促消费打下坚实的货币基础,而倘若通胀、楼市因此反弹,中央亦可只做不说,以行政指导银行收紧利率弹性,就可抽银根,而毋须急加息,损害市场信心.
货币政策留此一手,反映中央虽救经济,态度仍然审慎;下一步将如何,相信中央心中亦未有底,端视乎这次双拳齐出能收多大实效,能否刺激投资及消费信心,以及欧债危机的发展,再按实际需要出招.(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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