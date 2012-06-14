Egan-Jones将法国评级调降至BBB+ 展望为负面

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透纽约6月14日电---评级机构Egan-Jones周四将法国主权评级调降至BBB+,展望为负面,称随着欧债危机继续肆虐市场,预期法国的融资成本将面临更大的压力.
"在过去18个月的多数时间里,法国未受融资成本增加的影响,"Egan-Jones在一份声明中指出.
声明指出,"不过,随着危机的升级,我们预计法国将受压.信贷状况恶化,以及银行业需要支持将令法国承压."
目前,穆迪给法国的评级为Aaa,标普的评级为AA+,惠誉的评级为AAA,展望均为负面.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。