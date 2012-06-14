Egan-Jones将法国评级调降至BBB+ 展望为负面

路透纽约6月14日电---评级机构Egan-Jones周四将法国主权评级调降至BBB+,展望为负面,称随着欧债危机继续肆虐市场,预期法国的融资成本将面临更大的压力.

"在过去18个月的多数时间里,法国未受融资成本增加的影响,"Egan-Jones在一份声明中指出.

声明指出,"不过,随着危机的升级,我们预计法国将受压.信贷状况恶化,以及银行业需要支持将令法国承压."

目前,穆迪给法国的评级为Aaa,标普的评级为AA+,惠誉的评级为AAA,展望均为负面.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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