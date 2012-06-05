Egan-Jones调降英国信贷评级至AA

美国财长称特朗普预算计划不会削减社会福利支出
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
路透纽约6月4日电---评级机构Egan-Jones周一将英国信贷评级从AA调降至AA-,展望为负面.该机构近来已调降了一连串欧洲国家主权债信评级.
"主要的担心是在经济状况趋弱的条件下英国是否能够持续减少赤字,且该国金融部门可能恶化,"Egan-Jones在声明中表示.
"不幸的是,我们预期英国债务/国内生产总值(GDP)(之比)将继续上升,该国仍将面临压力."
标准普尔和惠誉对英国的评级现为AAA,穆迪投资服务公司(Moody's)给予英国Aaa评级.
英国1-3月经济萎缩0.3%.欧元能否继续生存的忧虑日增,亦威胁到英国第二季经济成长.
Egan-Jones近来调降了意大利和西班牙主权债信评级,均指因其经济和银行部门疲弱.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
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