埃及军方收紧权力引发美国警告

路透华盛顿6月18日电（记者 Andrew Quinn/David Alexander）---美国周一敦促埃及军方迅速按计划将全部权力移交给民选政府，并暗示如果埃及军方未能做到，美国将重新评估两国之间的合作，包括数十亿美元的军事和平民援助。

美国国务院和五角大楼都对埃及军方收紧对权力的控制表达了关切。

美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）称，埃及处在关键的十字路口，美国关切埃及军方看起来将延长权力的决定。

“我们呼吁埃及武装部队最高委员会遵守承诺完成民主权力移交，让公众和国际社会放心，”纽兰在新闻发布会上称。

“我们正在密切关注事态的进展。这一关键时期的决定，很自然地将影响我们与埃及政府和武装部队最高委员会的合作。”

纽兰表示，她的声明意在向埃及军方清晰阐述利害，美国与埃及的所有合作都可能被重新评估，尽管她强调还没有做出任何决定。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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