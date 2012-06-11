联合石化在埃及石脑油标售中夺得最大单

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透伦敦6月8日电---中国国际联合石油化工公司(联合石化)在埃及石脑油下半年销售计划招标中赢得最大份额,其他料将中标的企业包括Gunvor和道达尔.
埃及国有石油公司5月开始标售下半年石脑油船货,其中从苏伊士港每月发三批,每批3.5万吨;从亚历山大港每月发两批,每批大约2.5万吨.
联合石化赢得苏伊士港发货的石脑油中的大部分,该港口通常都是供应亚洲市场.交易商称,成交价约为每吨较该地区报价升水18-21美元.
亚历山大港投标截止日期推迟到下周,但交易商预计道达尔和Gunvor将是中标方之一.该港口货物通常运往欧洲和地中海地区.
投标亚历山大港船货的数量下降,表明欧洲石脑油市场变得疲软,一名交易商称,报价在每吨升水约11-13美元.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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