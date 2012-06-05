环保部：四举措力促完成减排目标

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透北京6月5日电---中国环境保护部副部长吴晓青周二表示,财政部和环保部、国家税务总局正在国家有关政策文件基础上,着手研究起草环境保护税法的草案;并将采取四方面措施促"十二五"减排目标完成.
他在国新办举行的新闻发布会上表示,预计今年上半年全国氮氧化物排放量呈小幅度上升趋势,但增长幅度与去年全年相比有明显回落."
中国设定2012年氮氧化物零增长的目标.2011年时全国氮氧化物排放量2,404万吨,与2010年相比上升5.73%,排放量不降反升,没有完成年初预定的下降1.5%目标.
吴晓青称,为了确保完成减排目标,环保部门将采取四个方面的措施,包括严格落实减排目标责任制;严格控制新的增量,将总量指标作为项目审批前置条件,提高环境准入门槛.
此外,还将完善减排经济政策,及时总结试点省份经验,协调有关部门出台一些环境经济政策,比如脱硝电价的补贴等等;并加强监管,尤其是一些投入减排设施的运行监管,确保减排项目按期建设并投入运行.
中国"十二五"规划纲要明确主要污染物减排约束性指标,以及到2015年全国化学需氧量和二氧化硫排放量分别控制在2,347.6万吨和2,086.4万吨,比2011年分别下降8%,全国氨氮和氮氧化物排放量要分别控制在238万吨和2,046.2万吨,比2010年分别下降10%.
吴晓青还提到,环境税作为环境经济政策的重要内容,其主要目的是用经济手段调控企业环境行为,使企业为排污造成的环境污染损害承担相应成本.
2011年,全国人大通过的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、国务院发布的《关於印发"十二五"节能减排综合性工作方案的通知》明确,要积极推进环境税费改革,选择防治任务重、技术标准成熟的税目开征环境保护税.
此外,《国务院关於加强环境保护重点工作的意见》也明确指出,要积极推进环境税费改革,研究开征环境保护税,逐步扩大徵收范围.(完)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
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