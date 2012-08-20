欧元区疲软 给全球经济投下阴影

综述：金正男遇刺录像片段曝光 马来西亚和朝鲜因相关调查而关系紧张
路透吉隆坡2月20日 - 周一，据称显示朝鲜领导人金正恩同父异母兄长金正男遇刺时的机场监控录像片段曝光，此时马来西亚与朝鲜之间在金正男遇刺案调查处理问题上的外交纷争愈演愈烈。
* 采购经理人调查结果将显示经济处於困境
* 欧洲央行面临行动压力;负利率并非不可能
* 美国房屋数据将向美联储提供关於经济状况的新线索
全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)
路透伦敦8月19日电---毒贩、洗钱者和各类只认现金的罪犯,非常喜欢500欧元钞票所提供的便利性.银行家是否不久也青睐成捆的大面值钞票?
这个问题之所以浮现,是因为欧洲央行(ECB)可能必须进一步降息以刺激经济成长.本周的企业景气调查结果可能显示,继第二季萎缩0.2%之後,8月欧元区经济仍然萎靡不振.
但欧洲央行已经把向各银行超额储备所支付的利率降到了零.因此,把该存款利率降到负值,即向存放过多资金的银行收取利息,将迫使银行考虑提取现金并存放在某个安全的地方.
负利率的设想听起来很怪异,但其实不然.欧洲央行执委科尔早在2月份就谈起过.
"考虑到持有大量现钞产生的相关成本,可能需要把利率降至较大的负值,才能使持有现钞的趋势变为对资金进行投资,"科尔表示.
自那时起,欧洲央行所期待的经济复苏未能实现,促使其将存款利率降至零,并使经济学家对储存现钞的成本问题进行仔细研究.
"如果提领的是面值500欧元钞票,实体钞票的存储将会比较容易,10亿欧元(外加两名大块头的押款员)可以轻松地塞进一辆大众高尔夫轿车,现金可能存入银行现有的保险柜.难以衡量的是不便和保险类的成本,这可能会影响到银行的反应,"摩根大通的Greg Fuzesi在研究报告中写道.
高盛经济学家Lasse Holboell Nielsen对非欧元成员国丹麦的案例进行了研究.为避免受到欧元区的影响,该国央行一个多月前把存款利率定为负0.2%.
他认为,对於一家拥有400亿丹麦克朗(66.0亿美元)存款的银行而言,据对保险、运输和金库租赁等固定成本的假设,只有该存款利率降至负0.52-0.65%之间,提领现金才在经济上合算.
由於存款利率转为负值以来,丹麦央行尚未遇到任何意料之外的问题,Nielsen断定,该央行可能再度调降存款利率25个基点.
他觉得,基於丹麦的经验,欧洲央行将存款利率定为负0.25%是颇为可行的.
**普遍关注各地央行**
丹麦盛宝银行(Saxo Bank)首席分析师Steen Jakobsen表示,他预料若周四公布的欧元区采购经理人指数(PMI)疲弱,将导致外界对欧洲央行(ECB)总裁德拉吉采取行动的压力攀升.
"总之,由於经济数据继续走疲,将支持德拉吉觉得有必要在货币传导机制方面有所行动的看法,"Jakobsen说.
他特别谈到,中国增长明显放缓对德国出口来讲是不祥之兆.周四也将有一项中国采购经理人调查结果公布.
国际商会和德国IFO智库上周公布的调查显示,全球经济信心大幅下滑,因围绕欧债危机扩散的担忧持续.
IFO负责企业调查的主管纳伯说,"这一季让人感到意外的是,有关情况将很快好转的这种乐观情绪几乎消失了."
投资者不仅把希望寄托在欧洲央行身上,还寄托在美联储身上.路透月度调查显示,分析师认为美联储推出第三轮量化宽松的机率升至60%,7月时为50%.
美联储周三将公布7月31日至8月1日的政策会议记录,届时外界可望更清晰了解联储自身的想法.
会议记录料显示,美联储正在观望近期经济的初步改善迹象是否可以持续下去.
这样的话,本周的美国房屋销售和房屋价格数据可能会提供更多佐证,显示楼市已经渡过最糟阶段,但和整体经济一样,只是在缓慢复苏.(完)
--编译 张涛/李春喜/肖群英/艾茂林;审校 张明钧
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