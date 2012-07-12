迫于欧盟压力 西班牙出台新的紧缩措施

* 新紧缩计划旨在2014年前减赤650亿欧元

* 上调增值税(VAT)3个百分点至21%,并将调高能源税

* 马德里反紧缩抗议活动演变为暴力冲突

* 六个月後失业金可能下降

* 采取这些措施以达到欧盟调整後的赤字目标,避免救助

路透马德里7月11日电---受经济衰退困扰的西班牙周三公布了新紧缩措施,旨在2014年前削减公共赤字650亿欧元.西班牙首相拉霍伊迫于欧盟压力,努力避免寻求国家层面上的救助.

拉霍伊宣布,将商品和服务增值税的主要税率上调3个百分点至21%,并调降失业金以及公务员的薪资和福利.他的讲话一度被反对者的嘲笑和嘘声所打断.

他在议会表示,"这些措施不讨人喜欢,但是必需之举.我们的公共开支比收入高出数百亿欧元."

马德里反紧缩抗议活动演变为暴力冲突.抗议者向警察投掷石块、水果、瓶子和爆竹.警察则他们发射橡胶子弹.

分析师表示,这项严苛节支计画违反了拉霍伊当初的某些竞选承诺,显示西班牙实际上已受到欧盟监督,即便西班牙并未要求主权纾困,而且尚有能力在债市筹资.有些人认为提高税率可能加速经济衰退.

西班牙本周获得欧盟夥伴同意,放宽其预算赤字达标时程,欧元区纾困基金亦愿以1,000亿欧元纾困其银行业.

为了符合欧盟执委会的要求,拉霍伊宣布将对能源开征新的间接税,计画把港口、机场、和铁路资产私有化,并推翻他所属政党Popular Party在去年12月恢复的资产税减税案.

但拉霍伊并未触及养老金的议题,算是守住了一项竞选承诺.不过他表示将根据欧盟所建议的将津贴与平均寿命连结,同反对党社会党讨论对养老金体系进行调整.

他还说,税赋负担已正在从劳工及收入领域转至消费及能源领域,以符合欧盟政策.

西班牙经济陷入停滞与衰退已达五年,失业率高达24.4%,且税收下滑.该国去年赤字水准远超目标,现正艰难削减赤字.

赤字高企和银行业疲弱,已成为眼前欧债危机的焦点,投资人担心西班牙可能会和希腊、葡萄牙、爱尔兰一样需申请主权纾困.

西班牙政府的借债成本在最近数月飙升,10年期公债收益率(殖利率)一度突破被认为不可长期承受的7%水平.该收益率周三降至6.81%.

浏览西班牙削减预算与失业率图表,请点选:(link.reuters.com/wav39s)

**"竭力避免破产"**

欧盟执委会对新的财政计划表示欢迎,称其为西班牙确保达成今年预算目标的重要一步.西班牙周三宣布的大部分举措,早在欧盟5月发表的西班牙年度经济评估报告中,就已建议过.

"这清楚表明了我们为换取银行业援助以及为赤字比例降至3%争取更多时间,而必须接受的宏观经济方面的条件限制,"马德里Carlos III大学的经济学家Santiago Sanchez Guiu指出.

欧盟财长周二同意多给西班牙一年时间,允许其推迟到2014年实现公共赤字与国内生产总值(GDP)之比降至3%的目标,并将今年的目标放宽至6.3%.然而一份执委会文件表示,即便要达成降低後的目标仍有难度.

最新的举措对拉霍伊前一份预算计划进行了彻底修改.在前一份计划中,中央政府和17个自治地区拟在2012年节约480亿欧元左右的支出.这一规模并不足以达成减赤目标.

拉霍伊宣布将改革市级政府、关闭政府公司、降低公务员福利、以及缩减政党和工会预算.

主要的公务员工会组织的回应则是,宣布7月罢工,可能9月也要举行罢工.一些公务员还在议会大楼和人民党总部外面抗议,呼喊着:"这不是危机,这是偷窃."

西班牙两大关键产业--旅游及汽车产业的代表称,若增值税率大幅上调,可能导致损失数以亿计的利润以及成千上万的就业.

曾誓言不会上调增值税的拉霍伊表示,他现在别无选择.增值税率将从18%提高至21%,减税税率从8%提至10%,这可能进一步打压消费者支出.一名政府消息人士对路透称,此次上调税率决定将从8月1日起生效.

分析师批评西班牙缺少结构性的经济改革,但也承认该国政府几乎没有回旋余地.

由於学校与医院预算都受到缩减,公众对缩减支出举措的怒火愈烧愈旺.

西班牙一多半年轻人都没有工作,而政府宣布,在领取完前六个月失业救济之後,失业救济金将从占原来收入60%调降到50%.拉霍伊称,此举是为了鼓励人们寻找工作.(完)

--编译 王翔琼/李婷仪/徐文焰/程琳;审校 张涛/侯向明

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