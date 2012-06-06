欧盟考虑应对问题银行的新机制

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透布鲁塞尔6月6日电---欧盟执委会周三提议,在处理破产银行问题上赋予监管机构极大权力,向着欧洲央行和其它方面推动的银行业联盟迈出了重要一步.
该执委会建议,加强国家间的协调合作,并授予监管机构可强制要求破产银行债权人接受亏损的权力,以免雷曼兄弟倒闭後的混乱局面重演.
但这项立法不太可能在2015年前生效,对西班牙来说这个时间太迟了.如果无法为身陷房地产及其它方面坏账的银行补充资本,西班牙就可能被迫为银行业寻求援助.
"我们今天做出的提议可能对未来有用,但没有解决眼前的问题,"欧洲议会经济财政委员会主席Sharon Bowles说道.他是在欧盟银行监管问题上最具影响力的官员.
"短期内我们还需要更多措施."
执委会的草案建议让监管者有权实施"自行解救"(bail in)、或迫使银行的债券持有人遭受损失,以免用到纳税人的钱.
法案将在欧盟内对银行引入破产机制.将通知各国为银行倒闭做准备,通过每年对银行徵税来筹集资金,用於提供紧急贷款或担保.
如果法案能够赢得欧盟国家和欧洲议会的支持,这将意味着朝向欧洲央行(ECB)制裁德拉吉倡导的银行业联盟迈出一步.
德拉吉提出的银行业联盟计划有三大支柱,包括银行业集中监管,建立一支基金以取代几个大的出资国,以及泛欧存款担保机制.虽然这主要适用於欧元区,但也会对其他欧盟国家产生影响.
"今天的提议是迈向欧盟银行业联盟的必要一步,且将令银行业更富责任感,"欧盟(EU)执委会主席巴罗索称.
欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔表示,"我们必须为当局提供工具,使其足以应对未来的银行业危机.不然公民将再次付出代价."
但是,要想同时实施德拉吉的银行业联盟提议,及巴尼尔的关闭破产银行计划,还面临很多障碍.
英国坚决反对欧盟试图控制金融服务业的任何计划,此行业在英国经济领域的占比接近十分之一.德国回避签署一个欧洲的计划,因该计划或将迫使其承受其它国家的某个银行倒闭的成本.(完)
--编译 程琳/王洋/许娜;审校 侯向明/张明钧
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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