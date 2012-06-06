欧盟考虑应对问题银行的新机制

路透布鲁塞尔6月6日电---欧盟执委会周三提议,在处理破产银行问题上赋予监管机构极大权力,向着欧洲央行和其它方面推动的银行业联盟迈出了重要一步.

该执委会建议,加强国家间的协调合作,并授予监管机构可强制要求破产银行债权人接受亏损的权力,以免雷曼兄弟倒闭後的混乱局面重演.

但这项立法不太可能在2015年前生效,对西班牙来说这个时间太迟了.如果无法为身陷房地产及其它方面坏账的银行补充资本,西班牙就可能被迫为银行业寻求援助.

"我们今天做出的提议可能对未来有用,但没有解决眼前的问题,"欧洲议会经济财政委员会主席Sharon Bowles说道.他是在欧盟银行监管问题上最具影响力的官员.

"短期内我们还需要更多措施."

执委会的草案建议让监管者有权实施"自行解救"(bail in)、或迫使银行的债券持有人遭受损失,以免用到纳税人的钱.

法案将在欧盟内对银行引入破产机制.将通知各国为银行倒闭做准备,通过每年对银行徵税来筹集资金,用於提供紧急贷款或担保.

如果法案能够赢得欧盟国家和欧洲议会的支持,这将意味着朝向欧洲央行(ECB)制裁德拉吉倡导的银行业联盟迈出一步.

德拉吉提出的银行业联盟计划有三大支柱,包括银行业集中监管,建立一支基金以取代几个大的出资国,以及泛欧存款担保机制.虽然这主要适用於欧元区,但也会对其他欧盟国家产生影响.

"今天的提议是迈向欧盟银行业联盟的必要一步,且将令银行业更富责任感,"欧盟(EU)执委会主席巴罗索称.

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔表示,"我们必须为当局提供工具,使其足以应对未来的银行业危机.不然公民将再次付出代价."

但是,要想同时实施德拉吉的银行业联盟提议,及巴尼尔的关闭破产银行计划,还面临很多障碍.

英国坚决反对欧盟试图控制金融服务业的任何计划,此行业在英国经济领域的占比接近十分之一.德国回避签署一个欧洲的计划,因该计划或将迫使其承受其它国家的某个银行倒闭的成本.(完)

--编译 程琳/王洋/许娜;审校 侯向明/张明钧

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