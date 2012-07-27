欧盟救援基金及欧洲央行准备联合行动--报载

路透巴黎7月27日电---法国世界报周五报导称,欧元区国家政府与欧洲央行正在准备干预金融市场,协助压低西班牙及意大利借贷成本.

世界报引述未具名消息人士报导称,欧洲央行参与行动的条件是政府同意动用区内救援基金,也就是欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM).

根据计划将先启动EFSF,在初级市场购买西班牙和意大利债券,接着由ESM在9月接棒.(完)

--编译/审校 蔡美珍/沈以文/丁琦

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