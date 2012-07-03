欧盟称环球音乐收购百代唱片业务或阻碍竞争--消息

路透布鲁塞尔7月3日电---两位知情人士称,欧盟监管机构已告知环球音乐集团(Universal Music Group),其收购百代(EMI)旗下唱片业务的计划将严重阻碍竞争,由此暗示可能会否决该计划,除非环球音乐提出重大退让.

欧盟执委会自2月以来就在一直评估该项规模19亿美元的并购.其已要求环球音乐在7月3日前回复其对防碍竞争的担忧.

一位消息人士称,欧盟执委会对该项交易表达了强烈的担忧,称这与欧盟的内部市场不相一致,将完全改变行业的供需态势.(完)

--编译 王洋;审校 王冠中

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。