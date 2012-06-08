欧盟称中国必须放弃对欧洲企业设下的投资障碍

路透布鲁塞尔/伦敦6月7日电---欧盟高级贸易官员周四表示,中国必须先放宽其对欧洲企业投资中国经济的繁复要求,欧盟与北京才能展开会谈,讨论一项松绑数十亿欧元新投资的协定.

根据一项新报告,2010年至2020年中国对欧洲的新增投资可能达到2,500-5,000亿美元.而欧洲企业则热切地想在快速成长的亚洲拓展市场.

但欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)表示,欧洲投资人的负担--包括要求企业分享技术给中国公司的规定--让中欧即使想加强投资关系也窒碍难行.

卡瑞德古特在一场欧盟官员及企业团体的研讨会中表示,中国被经济合作暨发展组织(OECD)列为"对外国投资有最多限制机制的G20成员国."

"这些障碍范围广泛,从汽车行业的强制合资,到直接禁止外资在大部分邮电服务业中参股,"卡瑞德古特说."某些案例中,还强迫必须将技术移转才能取得投资权."

由於欧盟与中国的贸易今年料将达到创纪录的5,000亿欧元,卡瑞德古特希望能加强双方的关系.中国商部部长陈德铭上周造访布鲁塞尔时,也暗示同样的想法.

卡瑞德古特的欧盟执委任期到2014年结束,但他表示在任期内恐无法达成与中国的自由贸易协定.不过他表示,投资协定可较快达成,为那些想在欧洲与中国拓展的企业订下规范.(完)

--编译 李婷仪;审校 王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。