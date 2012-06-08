欧盟称中国必须放弃对欧洲企业设下的投资障碍

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透布鲁塞尔/伦敦6月7日电---欧盟高级贸易官员周四表示,中国必须先放宽其对欧洲企业投资中国经济的繁复要求,欧盟与北京才能展开会谈,讨论一项松绑数十亿欧元新投资的协定.
根据一项新报告,2010年至2020年中国对欧洲的新增投资可能达到2,500-5,000亿美元.而欧洲企业则热切地想在快速成长的亚洲拓展市场.
但欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)表示,欧洲投资人的负担--包括要求企业分享技术给中国公司的规定--让中欧即使想加强投资关系也窒碍难行.
卡瑞德古特在一场欧盟官员及企业团体的研讨会中表示,中国被经济合作暨发展组织(OECD)列为"对外国投资有最多限制机制的G20成员国."
"这些障碍范围广泛,从汽车行业的强制合资,到直接禁止外资在大部分邮电服务业中参股,"卡瑞德古特说."某些案例中,还强迫必须将技术移转才能取得投资权."
由於欧盟与中国的贸易今年料将达到创纪录的5,000亿欧元,卡瑞德古特希望能加强双方的关系.中国商部部长陈德铭上周造访布鲁塞尔时,也暗示同样的想法.
卡瑞德古特的欧盟执委任期到2014年结束,但他表示在任期内恐无法达成与中国的自由贸易协定.不过他表示,投资协定可较快达成,为那些想在欧洲与中国拓展的企业订下规范.(完)
--编译 李婷仪;审校 王洋
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。