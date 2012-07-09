欧债危机打击全球企业信心 但美国成为亮点

路透纽约7月8日电---金融信息公司Markit周日发布的调查显示,尽管美国企业景气回升,但6月全球企业信心则受欧债危机带来的负面影响冲击而冷却.

据Markit的全球企业前景调查显示,全球预期业务活动将在未来12个月内增加的企业百分比,较预计活动下滑的企业百分比高出37个百分点.

Markit在2月对11,000家制造业以及服务业公司进行上次调查时,该差值为44.

该机构称,尽管该数据下滑,但该调查仍表明经济增长,且企业景气仍高於去年10月触及的危机後低位,当时该差值仅为32.

明年的招聘意向也有所减弱,计划扩大业务规模的企业百分比较持相反态度的企业仅高出17点,2月调查时为19点.

"与今年稍早相比,全球的企业都下调对企业活动、营收以及获利增长的预期,这已导致就业前景恶化."Markit首席经济学家Chris Williamson在声明中表示.

欧元区企业活动预期差值从26降至16.美国数据要好得多,高达57,不过仍低於今年稍早的69.

全球资本支出计划差值持平於14.美国有意提升其投资支出的企业百分比,较没有此意向的企业高出21点,创该调查数据新高.但欧元区支出预期下滑.

"资本投资增加意味着企业根本没有进入完全减支状态,尤其是美国企业.该国将是未来一年中全球经济的一个亮点."Williamson称.

物价压力预计将有所缓解,为企业减压.认为今年投入成本上涨的企业比例与持不同预期的企业比例之差为20个点,创下2009年10月以来最低,上次调查时为27.(完)

--编译 徐安琪;审校 徐文焰

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