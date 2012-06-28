分析：欧元是否已无可救药？

* 外界越来越怀疑德国是否决心"拯救"欧元

* 还有手段来争取时间,但领导人是否会反复使用这些工具?

* 如果继续敷衍了事,市场势必怨声载道

全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)

路透伦敦6月27日电---这是让欧洲领导人夜不能寐的恶梦:西班牙公债标售失败,偿债能力担忧扩散到意大利并引发无法控制的银行挤兑,欧元的末日来到.

这种情形可能发生吗?决策者希望千万不要发生.是否有发生的可能性?他们担心也许有.

不容置疑的是,越来越多的经济学家和学者都在询问,欧元区问题是否根深蒂固,以至于欧元已经无可救药.

央行与主权财富基金论坛OMFIF的共同主管David Marsh,把欧元比作日益受到父母冷落的孩子.欧元今年13岁.

"我确实看不出什麽能支撑住欧元.但很难预测具体的时间,"他表示.

如果有一天欧元倒下,催命鬼很可能是财政撙节导致其体力不支.也许希腊刚上台的执政联盟将来两手一甩,说声"到此为止吧".希腊目前是连续第五年处於衰退.

对於欧元前途比较关键的那些国家的选民,也可能受够了欧盟执委会和市场要求他们节衣缩食.

前意大利总理贝卢斯科尼自从去年11月被赶下台以来,变得更加怀疑欧元.他上周在Facebook页面上表示,"离开欧元不是大逆不道的事情".贝卢斯科尼仍然是意大利主要保守党的领袖.

由前喜剧演员Beppe Grillo领导的五星运动(Five Star Movement)是新成立的一个反欧元抗议组织,民调显示其获得了20%左右的支持率.这让改革派总理蒙堤处於守势.

同样,债权人心生厌倦也可能让欧元完蛋.

如果荷兰在9月份选出一个反欧元的政府怎麽办?如果德国总理默克尔感觉她不能要求德国选民不断出钱来支撑疲弱的南欧二线国家,又该怎麽办?默克尔明年将争取连任.

这些疑虑变得越来越强烈.

"现在人们愈加怀疑,德国就是不愿意接受恢复市场信心和维持欧元生存所必须的债务共担水平.如果德国愿意,推进速度也会极慢,并会提出让西班牙和意大利在政治及经济方面无法接受的一些条件,"伦敦Spiro Sovereign Strategy的Nicholas Spiro表示.

或者,也许会发生灾难性的金融或政治意外事件.近代历史显示,不能排除这种可能性.

这些只是短期面临的问题.暂时还没考虑下列难题:欧元区落後国家如何恢复经济竞争力,以便能够承受固定汇率所施加的约束,或者法国等高傲的国家如何屈尊让出主权以换取德国的资金.

**这是政治,笨蛋!**

然而,虽然欧元面临的障碍令人生畏,但迄今可从这场债务危机中汲取的主要教训是,市场低估了欧洲领导人"采取一切必要措施维护欧元"的政治意愿,这个风险要市场自己来承担.

"从某些方面来说,解决欧债危机的办法简单得难以置信...因为这不是经济问题,而是政治问题,"高盛资产管理公司主席奥尼尔(O'Neill)对路透说.

"如果默克尔及其同僚与欧元区其他国家站在同一立场...如果他们的所作所为像一个真正的联盟,那麽到本周末危机就能结束,"他补充说.

若欧元区解体,成员国将陷入深度衰退,数以百万计的民众会丢掉工作.德国也不能幸免,债务可能急剧飙升.

欧元区解体还标志着60年的欧洲一体化进程终结.数十年来,欧洲一直努力在这片经受过两次世界大战炮火洗礼的土地上,巩固和平与繁荣.

欧元崩溃不大可能招致新的冲突.但释放出的力量可能瓦解欧盟其他要素,比如单一市场和成员国之间免签出行,还可能严重挫伤欧洲在全世界的影响力和地位.

意大利裕信银行(UniCredit)首席分析师Erik Nielsen称,政治领袖没有在尝试透过紧急的财政和政治改革,来弥补过去拖沓行事造成的影响.这些改革通常要花上数年时间.但这也并不意味着欧元就有马上崩溃的风险.

"就像我无数次说过的一样,这是个政治计划,政界头头们不大可能因为市场不喜欢这些政策,就甩手不干,"Nielsen说.

**跨越危险界线**

的确,过去两年半来,各国领导人均屡屡跨越自身政策红线,不断地提出在欧元区内达成一致的政策并安抚市场,至少其效应能持续一段时间.

在希腊、葡萄牙、爱尔兰及本周的塞浦路斯等援助计画上,不施予援助的原则已经遭到牺牲.希腊问题严重到让民间债权人不应被迫减计其政府公债持仓的黄金法则都遭到了改写.

独立的欧洲央行亦咬牙硬撑,并为了确保共同货币存续而做出艰困的妥协,毕竟这个共同货币也是欧洲央行存在的重要原因.

去年欧洲央行在二级市场大规模买进包括西班牙及意大利的二线国家公债,此举甚至引发两位德国籍欧洲央行委员辞职,因他们认为此一计画打破了不让政府债务货币化的禁忌.

在一项更为激进的行动中,欧洲央行藉由释出超过1万亿(兆)欧元的三年期融资,间接地二度施救西班牙及意大利.这两国银行业者尽职地将这些资金用於确保融资需求,并买进当地政府公债.

虽然收益率大幅下滑了一段时间,但现已再度攀升,因市场疑虑弥漫,特别是担心西班牙将无力控制其赤字.该国赤字是由房市泡沫破裂及各地区政府过度支出而造就.

"德国为首的债权国一直都愿意为了避免灾难而为所当为.但这不足以解决此一危机,因此危机持续酝酿.金融市场的紧张情势已经升至新高."投资界巨擘索罗斯(George Soros)在一份报纸上表示.

**失败的代价**

一次发债失败有时候可以激发出正面的改变.

1994年,当时的加拿大深陷赤字,差一点就无法顺利发债.有一次债券标售仅剩30分钟的时候,央行还没有接到任何投标.这次惊险经历促使加拿大大幅削减支出,最後蜕变成债市的优等生.

但在欧洲,有人担心,如果投资人对西班牙或意大利发动类似的拒买行动,这不会成为正面的力量,反而会迫使这些遭鄙视的国家接受欧盟、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)纾困.金援规模将使欧元区援助基金濒临能力极限,而压力蔓延至其他弱国的风险将十分巨大.

这些面临考验的主权债价值将会崩跌,使银行业者资产负债表出现巨大缺口,而它们的本国政府将没有能力填补.

实际上,也正是因为西班牙自己无法在市场筹到足够资金,日前才不得不开口向欧元区要求借贷最高1,000亿欧元,为西国银行业增资.

到了那个时候,存户争相转入海外避风港将完全符合理性考量.毕竟,从2010年初以来,希腊银行业者的存款已经失血30%.

欧洲官员私下承认,在当前欧元架构下,银行业是一个脆弱环节.周四及周五的布鲁塞尔峰会将处理这个问题,制定出迈向银行联盟的路线图.但要建立共同存款保障,似乎仍很遥远,而这被视为提振欧元信心的途径之一.

不过即使没有整个欧元区的存款保障,欧盟及欧洲央行手上仍有一些工具,能阻止发生银行挤兑及债券乏人问津的情况--只要有动用这些工具的政治意愿.

欧洲央行可以向金融体系挹注大量现金,以满足流动性需求,达成央行确保金融稳定的使命.另一个机率较低的可能作法,则是欧洲央行开始再度拉抬债券价格.

先前几次拉抬行动,是欧洲央行对相关政府的重大举措作出的回应--在意大利好不容易终於愿意接受撙节措施之後,欧洲央行进场为意大利公债护盘,而欧洲央行挹注逾1万亿(兆)欧元流动性,则是在见到欧元区领袖承诺实施新的严格财政规定之後.

就欧元区政府而言,它们可以向欧洲纾困基金求援,也就是欧洲金融稳定机构(EFSF),以及之後将取代EFSF的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),後者最高将拥有5,000亿欧元的纾困火力.

为降低发生标债失败的风险,这两个基金已经获得授权,只要相关政府提出要求,就可以买进成员国的债券,不论是在初级市场或次级市场,但相关政府必须接受适当的政策改革.

倘若欧元区爆发全面性市场崩盘,即使有IMF支援战力,这两个纾困基金也可能迅速被压垮.高盛估计,未来12个月,意大利与西班牙的借款需求(到期债券借新还旧以及融通预算赤字)合计约为3,000亿欧元.

不过即使到了这个地步,欧元也未必就宣告完蛋.欧元区财长们有权给予纾困基金一张金融业务许可,纾困基金便能以自身资本作贡杆,向欧洲央行借款.

**全看德国**

问题又再次回到,是否有政治意愿去动用非常手段以换取时间--可能长达几年,直到更强有力的组织架构成形.

德国仍然坚决反对给予EFSF及ESM银行业务许可."我认为这是货币融资(monetary financing),"德国央行总裁魏德曼周一指出.

魏德曼表示,欧洲央行已经抵触了央行职权极限,因为欧元区政府缺乏作为,迫使央行跨越界线.欧洲北部的债权国家则将政府缺乏作为的责任,归咎到欧洲南部国家未能整顿自身财政头上.

欧洲二线国家当局及许多学者指出,德国也难辞其咎,因为德国拒绝考虑任何形式的债务共担,例如共同发行欧元债券,坚持唯有经过财政及金融整合的漫长过程,最後才能接受债务共担.

德国总理默克尔周一指出,第一个不能接受的理由在於,共同发行债券或成立一个偿债基金,是不合宪法的."我也认为这是不符经济考量,并且会有反作用."

但如果说得极端一点,默克尔和魏德曼会愿意在历史上留下判决欧元死刑的污名吗?

市场已经预期本周峰会将再次令人失望,这是两年半以来第20次所谓的"攸关存亡"峰会.

不过这次峰会应该会显示出,各方希望保住欧元的意志仍然非常强劲.各国领袖料将同意将本国大型跨国银行的监督责任转移给欧洲央行,作为迈向银行及财政联盟长期目标的第一步.

"虽然这种转移本身不代表财务前景的根本性转变,但这是具体明确的一步,各国主管机关在主权方面承受明显的损失,这可以向金融市场释出一个更明确的讯号,表明各国政府对加强整合及解决欧元危机的政治承诺,"高盛经济分析师Huw Pill称.(完)

--编译 张涛/艾茂林/张明钧/蔡美珍;审校 侯向明/隋芬/程琳/丁琦

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