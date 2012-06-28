欧元区经济景气指数连跌三月

路透布鲁塞尔6月28日电---欧元区经济信心在6月下跌,区内经济停滞令企业及制造商管理层难有理由感到欣喜.

欧盟执委会周四表示,欧元区6月经济景气指数跌至89.9,而路透调查预估为89.5.该指数连续第三个月下滑,并触及2009年末以来低点.

制造业经理人表示,对未来从电视机到汽车等一系列产品的订单都感到悲观,而与此同时,生产水平以及甚至目前的出口订单情况均已恶化.

银行业和金融业信心同样低迷,景气跌幅为所有行业中最甚,且延续去年初以来的下跌趋势.在西班牙本月为其银行业申请援助後,这两个行业陷入危机中心.

欧元区6月企业景气指数同样下跌0.15点至负0.94,较路透预估的负0.89更差,且为2009年12月来最低.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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