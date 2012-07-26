欧元反弹带动人民币收升

* 隔夜欧元触底反弹,人民币中间价跟涨

* 人民币获喘息机会,即期汇价收升

* 大行参与力度减弱,盘中交投趋於平静

* 短期内6.40一线仍是人民币有力支撑

路透上海/北京7月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四收升,隔夜欧元触底反弹,外盘压力稍缓令人民币获喘息机会,今日中间价跟涨,即期汇价高开後呈窄幅震荡,而相较前两日,大行参与力度有所减弱,交投趋於平静.

交易员认为,欧债危机的不确定性依旧很大,欧元走势还有反复可能,人民币短期仍面临贬值压力,且看贬人民币的预期最近有增强之势,为遏制其进一步扩散,如果人民币继续下行,央行仍有可能再度出手干预.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3841 6.3816 6.3866 6.3381 6.3429 6.3885

以下为北京时间17:23,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4360/85 6.4335

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3870/80 6.3870

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水870点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4711元.

"6.40是央行比较关键的心理价位,如果要破的话肯定是要干预一下,"上海一银行交易员称.

他并指出,一般临近月底油企的购汇盘偏多,即期汇价在接下来几个交易日仍面临一些压力,不过央行为了抑制人民币过度贬值的趋势,应该还会出手相助.

国际货币基金组织(IMF)在年度评估中软化立场,认为中国人民币兑一篮子货币"略被低估",并下调对中国中期经常帐盈余/国内生产总值(GDP)之比预估至4%-4.5%.

东京汇市,欧元周四部分回吐上日因空头回补而录得的升幅,因对西班牙债务问题的忧虑持续,给欧元前景笼罩一层阴霾.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞/康熙泽; 审校 林高丽

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