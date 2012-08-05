欧股受银行股升势带动 收於四个月最高水准

路透伦敦8月3日电---欧洲股市周五收於四个月最高水准,受银行股升势带动,因投资者称,欧洲央行承诺解决欧债危机,为处於困境中的经济体带来了喘息空间.

美国周五公布7月非农就业报告优於预期,也提振了股市人气.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3大涨2.5%,报1,081.37点,这是4月2日收於1,085.04点以来最高收位.该指数亦创下连续第九周升势,是2005年中期以来按周计算的最长涨势.

Euro STOXX 50指数.STOXX50E劲扬4.8%,报2,372.58点,录得4月5日收报2,392.54点来的最高收位.

交易商周五表示,欧洲央行总裁德拉吉称该央行准备开始购买公债,标志着很快将公布新刺激措施,这提振了此前受到打压的西班牙和意大利股市.

"假如西班牙和意大利情势真的很糟的话,(欧洲央行的措施)确实救了西班牙和意大利的命.这应被视为正面趋势,"Integrated Asset Management主管Emanuel Arbib称.

路透调查周四显示,欧洲央行或将於9月再度开始购买意大利和西班牙公债,同时料将调降指标再融资利率至纪录新低0.5%.

西班牙股市IBEX指数.IBEX大涨6%,意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB劲升6.3%.

STOXX欧洲银行指数.SX7P扬升5.1%,意大利的Intesa Sanpaolo (ISP.MI)暴涨12.6%,法国兴业(SOGN.PA)猛升10.3%.

英国富时100指数.FTSE收高2.21%,报5,787.28点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬3.93%,报6,865.66点,法国CAC-40指数.FCHI劲升4.38%,报3,374.19点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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