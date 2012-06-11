欧盟对西班牙银行业的救助或只是短效“止痛药”

图为2012年5月16日拍摄于法兰克福的欧元标志雕塑。欧元区财长利用欧盟资金匆忙为西班牙债务缠身的银行业提供纾困，以降低希腊债务危机再度恶化时，西班牙遭遇银行挤兑的风险。不过西班牙政府与欧元由此获得的任何喘息机会恐怕都将短暂。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透巴黎6月10日电---欧元区财长利用欧盟资金匆忙为西班牙债务缠身的银行业提供纾困,以降低希腊债务危机再度恶化时,西班牙遭遇银行挤兑的风险.不过西班牙政府与欧元由此获得的任何喘息机会恐怕都将短暂.

参与救助谈判的欧洲官员表示,在过去数周中,西班牙首相拉霍伊一直坚称,该国不需要外部帮助也能完成银行业的资本重组;但他最终由於担心更糟糕的灾难降临,还是不得不伸手求援.

欧元区各国同意向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)贷款,用於救助该国银行业;这一金额高於初步审计结果显示可能需要的规模.此举旨在安抚投资者,同时新建一道危机防火墙.

不过愤怒的希腊选民可能令欧元区最新的努力最早在下周六就付诸东流,重新激发市场动荡,进而令西班牙和意大利首当其冲遭受冲击.

拉霍伊指出,其推行的改革令西班牙免于为其公共债务寻求全面救助;不过一些分析师表示,银行业救助计划也许不过是国家纾困的序曲.

上任仅仅不到六个月,这位保守派首相就不得不拼命避免遭遇这种耻辱.而其他欧洲领导人同样也在竭力免于负担救助成本,因为如此一来,欧元区救助基金将达到能力极限.

意大利裕信银行首席分析师Erik Nielsen称,一旦银行业获得资本重组,"他们基本上就已解决了三个关键疲弱点:银行业、自治地区和结构性的疲弱."

其他人的信心则没这麽足.

"重组破产银行或者赔钱兼并还有偿付能力银行的重担将落在西班牙民众肩上,"都柏林大学经济学家Karl Whelan表示,"因此,周末宣布的方案最终可能将西班牙关在主权债市场之外."

西班牙这一欧元区第四大经济体饱受衰退和高失业困扰,而且年内稍晚还有很多国家和地方债务需要展期,尽管该国已经完成2012年借款计划的58%.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)上周表示,依赖官方融资的欧元区主权债务存在"非投资级别风险",并指出可能下调西班牙债信评级.惠誉上周将西班牙评级下调三个级距至BBB,仅略高於垃圾级.

西班牙政府仍需为年底前到期的825亿欧元债务寻求再融资,其中大量任务落在10月末,而且该国开支过高的地方政府2012年下半年还有157亿欧元债务到期.

"我们(的债券)已经快变成垃圾债,而且最终会变成垃圾债,"Intermoney首席分析师Jose Carlos Diez在西班牙电视台说.

"在这种情况下,关键是观察投资者的反应以及资本外流是否停止...若没有停止,将会出现更多融资问题,这次救助的规模将从小变大."

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**希腊开始大选倒计时**

决策者们担心,若反对纾困的希腊左翼党派赢得6月17日的选举,希腊和西班牙出现的"银行存款缓慢流失"(bank jog)现象或将演变为全面挤兑.

左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)已经表示,若赢得选举并组建政府,其将废止纾困协议并要求重新谈判.欧盟消息人士称,这有可能促使欧元区和IMF暂停支付援助,坐视希腊在9月之前违约.

尽管希腊可能不会在法律意义上被迫退出欧元区,但政府和银行业或将无法获得外部资金,从而陷入混乱.

西班牙银行业的资本外逃规模已触及欧元问世以来最高,3月净流出660亿欧元.这还是政府对Bankia银行(BKIA.MC)进行国有化之前的数据.

虽然西班牙首相拉霍伊否认其面临压力,但德法以及欧洲央行、欧盟执委会和IMF大力施压西班牙,希望其在希腊大选前申请援助.

**下一个是意大利?**

对德法两国而言,稳定欧元区既是迫于国际压力,也是出於自身利益考虑.

"如果西班牙陷入灾难性状况,法国和德国的银行也不能幸免,"卢森堡财长Luc Frieden周日对RTL广播电台表示.

由於欧洲央行12月和2月向欧元区银行注入1万亿(兆)欧元(合1.25万亿美元)长期廉价资金的效果已经逐步消退,金融市场压力再次升高.

"感觉像是更多问题的爆发只是时间问题,特别是在经济增长保持低迷的情况下,"对冲基金管理公司International Asset Management执行长Morten Spenner对路透说,"为此,从根本上需要出台一个更全面和更深入的政治和金融解决方案,而不是继续采取修修补补的救助办法."

救助西班牙还意在缓解欧元区第三大经济体意大利面临的压力.

部分市场人士认为,意大利可能是下一个需要救助的目标,而这种任务可能是欧元区几乎承担不了的.意大利的债务比率仅次于希腊,不过预算赤字较低.

"下一个会是谁?向意大利提供2,000亿或3,000亿欧元?(救助西班牙)只是加重了痛苦,"货币基金管理公司Xenfin主管Nick Hocart表示.

花旗分析师表示,意大利长期内面临债务增加的问题,而且"在某一时点,很可能将需要欧洲央行(已经支持意大利两次)、欧元区救助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)/欧洲稳定机制(ESM)和国际货币基金组织(IMF)采取某种形式的干预举措."(完)

--编译 徐文焰/杜明霞/王兴亚;审校 程琳

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