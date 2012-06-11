欧元区就西班牙银行业救助达成协议 对市场有利--欧盟官员

路透布鲁塞尔6月10日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周日表示,欧元区同意向西班牙银行业提供贷款,将是平息欧洲市场动荡并帮助遏制债务危机扩散的关键.

雷恩在接受路透访问时表示,尽管根据协议西班牙银行业需要进行改革,但救援并未在整体经济方面施加新的条件.为了维持紧张的财政预算,西班牙经济已经采取紧缩措施.

"我相信,这将向市场释放出强烈信号,表明欧元区已准备好帮助西班牙对银行业进行结构和资本重组."

就在前一天,欧元区17国财长同意向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的贷款,用於支撑该国摇摇欲坠的银行业.

自地产泡沫破灭以来西班牙银行业受到坏账的拖累,此次对银行业的援救意味着西班牙成为欧洲危机开始以来第四个请求援助的国家.

雷恩表示,西班牙公共债务水平可控,并称马德里当局正在采取"非常果断的行动"来保证公共财政的可持续性.

"此次为银行业资本重组所提供的金融援助,实际上只是针对银行业,其附带的条件亦是如此."他说."不会有关於财政政策和制度改革方面的新条件."

雷恩对西班牙经济部长德金多斯周六的言论表示认同.後者称,银行业救助并不会演变成为全面援助计划,并称银行业改革将可令该国免于寻求更多帮助.

"他说得对,"雷恩说,并表示救助银行业并非是一项"全盘计划".

在谈及资金将如何注入西班牙银行业时,雷恩表示尚无相关决议.

目前有两种选择,或由欧元区的临时救援基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)出资,或者来自永久性救援机制--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM).後者将於下月开始运作.(完)

--编译 洪曦;审校 郑茵

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。