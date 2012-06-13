欧元连续第二日走强 但涨势受限

* 欧元兑美元走强,因市场削减空头头寸

* 涨势受限,因市场对西班牙和希腊情势感到不安

* 美国不包括汽车的零售销售录得两年来最大跌幅

* 短期内欧元/美元波动性仍将居高不下

路透纽约6月13日电---欧元兑美元和日圆周三连续第二日走强,因投资者在希腊大选前继续削减过多的欧元空头头寸,但对西班牙和意大利公债收益率的担忧可能导致走势逆转.

投资者在周日希腊大选前回补欧元空头,大选结果可能非常接近,很难预料.反对紧缩举措的左翼激进联盟党和支持国际救助计划的新民主党目前的支持率非常接近,投资者只能选择离场观望,静待选举结果.

"此轮涨势是因空头回补所致.本周稍早,欧元走软,之後欧元无法再度触及这些低位,因此,在希腊大选前市场上有一定的谨慎情绪,"波士顿ForexLive.com的汇市策略师Jamie Coleman表示.

"市场的持仓情况反应多数坏消息已被消化."

纽约汇市尾盘,欧元兑美元尾盘上扬0.4%,报1.2565美元,录得一周来最大单日涨幅,且远高於6月1日触及的近两年低位1.2288美元,但低於周一触及的三周高位1.2671美元.

TD Securities驻多伦多的汇市策略师Greg Moore指出,欧元/美元低於约1.2671美元的上周高位,且处於周度区间内.因此,欧元的趋势仍是上涨时卖出.

欧元仍脆弱.虽然西班牙10年期公债收益率已从周二所及的欧元区问世以来纪录高位回落,但仍处於较高水平.有人认为,如果上周末公布的西班牙银行业金援计划未能扭转局面,那麽该国可能最终将寻求全面救助.

意大利也重新成为公众关注焦点.德国财长表示,意大利人必须接受总理蒙堤的严苛经济措施,以避免成为欧债危机的下一受害者.

交易商表示,如果意大利和西班牙公债收益率持续升向7%附近的不可持续水平,那麽欧元很可能会在近期承受更大压力.

意大利周四将接受市场考验,该国计划标售45亿欧元(56.6亿美元)固息债券.

在美国公布5月零售销售连续第二个月下滑後,美元兑日圆转为下跌.不计入汽车销量的零售销售数据录得两年来最高单月跌幅.

根据路透数据,美元兑日圆下跌0.1%,报79.45日圆.

富国银行驻纽约外汇策略部主管Nick Bennenbroek表示,汇市交易料在未来几日内保持相对温和状态,因投资者在本周末前并太愿意有较大动作.

"虽然市场仍将对有关西班牙银行业救助计划的任何新细节保持敏感,但我们仍预计多数货币将在未来几天走高."他补充道.

**希腊大选**

最新公布的民意调查显示,希腊保守派新民主党与左翼激进联盟党(Syriza party)支持率不相上下.前者支持1,300亿欧元(1,600亿美元)的金援方案,後者则希望叫停救助协议,但强调希望希腊留在欧元区.

"此次大选的关键,不在於哪个政党赢得多数选票,而是在於胜出的政党能否组成可以持续的执政联盟,"蒙特利尔银行资本市场全球货币和公共政策策略师Andrew Busch表示,"尽管左翼激进联盟党颇受支持,但若想要管理国家,他们仍需找到组建联合政府的合作方."

一周ICAP欧元/美元隐含波动率周三在15.15%左右,较前日触及的六个月高位小幅下滑.交易商因希腊大选而调整仓位.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.2555 1.2512 +0.34 -3.01 1.2945

美元/日圆 79.38 79.52 -0.18 +3.17 76.94

欧元/日圆 99.70 99.52 +0.18 +0.14 99.56

美元/瑞郎 0.9564 0.9598 -0.35 +2.01 0.9376

英镑/美元 1.5507 1.5575 -0.44 -0.18 1.5535

美元/加元 1.0298 1.0256 +0.41 +1.03 1.0193

澳元/美元 0.9932 0.9964 -0.32 -2.87 1.0225

欧元/瑞郎 1.2006 1.2010 -0.03 -1.14 1.2144

欧元/英镑 0.8095 0.8031 +0.80 -2.81 0.8329

新西兰元/美元 0.7742 0.7775 -0.42 -0.54 0.7784

美元/挪威克朗 5.9802 6.0054 -0.42 +0.06 5.9766

欧元/挪威克朗 7.5105 7.5110 -0.01 -2.94 7.7379

美元/瑞典克朗 7.0294 7.0700 -0.57 +2.06 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.8284 8.8392 -0.12 -0.95 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红/洪曦;审校 张荻

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