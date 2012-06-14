欧元上涨 因各国央行可能将采取协同行动提供流动性

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 西班牙借贷成本升至高於7.0%水准
* 意大利标售三年期公债,得标利率处於六个月高位
* 美国上周初请失业金人数上升
* 在周日希腊大选前,投资者较为谨慎
路透纽约6月14日电---欧元/美元周四连续第三个交易日上涨,尾盘时受到提振,因有消息称,如果希腊周日大选结果导致市场动荡,各国央行将准备提供流动性以防信贷紧缩.
据美国一位高阶官员称,如果金融市场走势动荡,全球各国央行将确保有足够流动性注入金融体系.
根据汤森路透平台,欧元/美元触及1.2635美元的日高,尾盘时报1.2631美元,当日涨0.6%.
"看上去如果有必要的话,各央行准备再次提高救助金额,市场的本能反应是风险上升,"纽约富国银行北美外汇策略主管Nick Bennenbroek称.
"'协同'这两个字总是受到市场欢迎,它可以改变可能的结果范围,使最坏情况不太糟."
ActionForex.com交易商称,在1.2650-1.2660美元左右可能将出现新的欧元抛盘,更多停损单处於1.2675-1.2680至1.2700美元上方.
ActionForex称,下档方向,亚洲和中东账户在1.2540-1.2550美元和1.2520-1.2525美元有买盘,止损盘在1.2500美元之下.不过,大量买盘仍聚集在1.2440-1.2450美元水平,在1.2430和1.2400美元有大规模止损盘.
另外,英国政府和央行周四也出台防御措施,称将协同向银行系统注入现金,以缓解经济中信贷紧张的局面.
与其他一些国家一样,英国政府表示,将推出一针对银行业的长期融资机制,鼓励银行向企业和消费者放贷.
受此推动,英镑走强,触及1.5563美元的日高.英镑/美元尾盘上扬0.3%,报1.5561美元.
尽管多国央行表示将支持经济,市场谨慎气氛犹存,部分市场人士质疑这些举措能否真的压低西班牙和意大利借贷成本.
西班牙10年期公债收益率触及7.0%之上的欧元面市以来高位,这被视为不可维系的水准.在希腊和爱尔兰被迫寻求国际援助时,西班牙公债曾触及该水准.
"仍有大量欧元空头头寸被回补,无人在周日前建立新的欧元多头头寸,"斯坦福RBS Securities的汇市策略师Brian Kim表示,无人愿意冒险.
投机商的欧元净空头头寸上周触及纪录高位,为如果支持撙节的希腊新民主党周日获胜,欧元进一步上扬预留了空间.
除希腊大选外,看空人士还关注其他几个风险事件.其中包括,下周一和周二在墨西哥举行的20国集团(G20)峰会,下周二和周三举行的美国联邦储备理事会(FED,美联储)政策会议.
市场一直担忧,如果反对撙节举措的希腊左翼激进联盟党在周日大选中获胜,将令希腊走上退出欧元区的道路.
但欧元区官员周四告诉路透,无论哪个党派获胜,欧元区不会放弃希腊救助的主要目标.不过,可能会考虑在如何实现目标方面给予希腊新政府一定的余地.
参选各党派的支持率太过接近,很难预计谁将获胜.如果左翼激进联盟党胜出,将加重对欧元区可能解体的忧虑,且可能将欧元推向近期触及的约1.2280美元的两年低位.
另外,欧盟对西班牙银行业的援助计划未能缓解市场的忧虑.在周四的标售中,意大利三年期借贷成本攀升至5.3%.
西班牙和意大利曾承诺采取新举措改善公共财政状况.但德国总理梅克尔对欧盟成员国和美国要求其为欧元区债券,或银行储蓄提供担保的压力不予理会.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 1.2630 1.2555 +0.60 -2.43 1.2945
美元/日圆 79.38 79.38 +0.00 +3.17 76.94
欧元/日圆 100.25 99.70 +0.55 +0.69 99.56
美元/瑞郎 0.9508 0.9564 -0.59 +1.41 0.9376
英镑/美元 1.5554 1.5507 +0.30 +0.12 1.5535
美元/加元 1.0230 1.0298 -0.66 +0.36 1.0193
澳元/美元 1.0021 0.9932 +0.90 -2.00 1.0225
欧元/瑞郎 1.2006 1.2006 +0.00 -1.14 1.2144
欧元/英镑 0.8119 0.8095 +0.30 -2.52 0.8329
新西兰元/美元 0.7825 0.7742 +1.07 +0.53 0.7784
美元/挪威克朗 5.9368 5.9802 -0.73 -0.67 5.9766
欧元/挪威克朗 7.5020 7.5105 -0.11 -3.05 7.7379
美元/瑞典克朗 7.0080 7.0294 -0.30 +1.75 6.8878
欧元/瑞典克朗 8.8502 8.8284 +0.25 -0.71 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 母红/于春红;审校 利棣儿
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。