欧元上涨 因各国央行可能将采取协同行动提供流动性

* 西班牙借贷成本升至高於7.0%水准

* 意大利标售三年期公债,得标利率处於六个月高位

* 美国上周初请失业金人数上升

* 在周日希腊大选前,投资者较为谨慎

路透纽约6月14日电---欧元/美元周四连续第三个交易日上涨,尾盘时受到提振,因有消息称,如果希腊周日大选结果导致市场动荡,各国央行将准备提供流动性以防信贷紧缩.

据美国一位高阶官员称,如果金融市场走势动荡,全球各国央行将确保有足够流动性注入金融体系.

根据汤森路透平台,欧元/美元触及1.2635美元的日高,尾盘时报1.2631美元,当日涨0.6%.

"看上去如果有必要的话,各央行准备再次提高救助金额,市场的本能反应是风险上升,"纽约富国银行北美外汇策略主管Nick Bennenbroek称.

"'协同'这两个字总是受到市场欢迎,它可以改变可能的结果范围,使最坏情况不太糟."

ActionForex.com交易商称,在1.2650-1.2660美元左右可能将出现新的欧元抛盘,更多停损单处於1.2675-1.2680至1.2700美元上方.

ActionForex称,下档方向,亚洲和中东账户在1.2540-1.2550美元和1.2520-1.2525美元有买盘,止损盘在1.2500美元之下.不过,大量买盘仍聚集在1.2440-1.2450美元水平,在1.2430和1.2400美元有大规模止损盘.

另外,英国政府和央行周四也出台防御措施,称将协同向银行系统注入现金,以缓解经济中信贷紧张的局面.

与其他一些国家一样,英国政府表示,将推出一针对银行业的长期融资机制,鼓励银行向企业和消费者放贷.

受此推动,英镑走强,触及1.5563美元的日高.英镑/美元尾盘上扬0.3%,报1.5561美元.

尽管多国央行表示将支持经济,市场谨慎气氛犹存,部分市场人士质疑这些举措能否真的压低西班牙和意大利借贷成本.

西班牙10年期公债收益率触及7.0%之上的欧元面市以来高位,这被视为不可维系的水准.在希腊和爱尔兰被迫寻求国际援助时,西班牙公债曾触及该水准.

"仍有大量欧元空头头寸被回补,无人在周日前建立新的欧元多头头寸,"斯坦福RBS Securities的汇市策略师Brian Kim表示,无人愿意冒险.

投机商的欧元净空头头寸上周触及纪录高位,为如果支持撙节的希腊新民主党周日获胜,欧元进一步上扬预留了空间.

除希腊大选外,看空人士还关注其他几个风险事件.其中包括,下周一和周二在墨西哥举行的20国集团(G20)峰会,下周二和周三举行的美国联邦储备理事会(FED,美联储)政策会议.

市场一直担忧,如果反对撙节举措的希腊左翼激进联盟党在周日大选中获胜,将令希腊走上退出欧元区的道路.

但欧元区官员周四告诉路透,无论哪个党派获胜,欧元区不会放弃希腊救助的主要目标.不过,可能会考虑在如何实现目标方面给予希腊新政府一定的余地.

参选各党派的支持率太过接近,很难预计谁将获胜.如果左翼激进联盟党胜出,将加重对欧元区可能解体的忧虑,且可能将欧元推向近期触及的约1.2280美元的两年低位.

另外,欧盟对西班牙银行业的援助计划未能缓解市场的忧虑.在周四的标售中,意大利三年期借贷成本攀升至5.3%.

西班牙和意大利曾承诺采取新举措改善公共财政状况.但德国总理梅克尔对欧盟成员国和美国要求其为欧元区债券,或银行储蓄提供担保的压力不予理会.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.2630 1.2555 +0.60 -2.43 1.2945

美元/日圆 79.38 79.38 +0.00 +3.17 76.94

欧元/日圆 100.25 99.70 +0.55 +0.69 99.56

美元/瑞郎 0.9508 0.9564 -0.59 +1.41 0.9376

英镑/美元 1.5554 1.5507 +0.30 +0.12 1.5535

美元/加元 1.0230 1.0298 -0.66 +0.36 1.0193

澳元/美元 1.0021 0.9932 +0.90 -2.00 1.0225

欧元/瑞郎 1.2006 1.2006 +0.00 -1.14 1.2144

欧元/英镑 0.8119 0.8095 +0.30 -2.52 0.8329

新西兰元/美元 0.7825 0.7742 +1.07 +0.53 0.7784

美元/挪威克朗 5.9368 5.9802 -0.73 -0.67 5.9766

欧元/挪威克朗 7.5020 7.5105 -0.11 -3.05 7.7379

美元/瑞典克朗 7.0080 7.0294 -0.30 +1.75 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.8502 8.8284 +0.25 -0.71 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红/于春红;审校 利棣儿

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