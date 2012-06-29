欧元区同意采取紧急行动 支援稳定意大利及西班牙债市

图为2012年5月16日拍摄于法兰克福的欧元标志雕塑。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透布鲁塞尔6月29日电---欧元区领导人周五同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步.

欧元区17国峰会通宵夜战,对西班牙及意大利领导人的要求作出回应,同意欧元区的援助基金可以用於稳定债市,已遵守欧盟预算规定的国家无需被迫采行额外紧缩措施或经济改革.

经过数小时的争论,各国领导人亦同意未来欧元区的永久纾困基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)--将可以在不增加一国预算赤字的情形下,直接放款以重整银行业资本,且不取得优先清偿顺位.

"过程艰难,结果不错,"意大利总理蒙蒂向记者表示,并称意大利"现在"无意申请紧急救助.

向救援基金申请支援债市的国家必须签署一份谅解备忘录,阐明现有政策承诺,并同意接受一项时间表进程.但蒙蒂表示,这些国家不会像希腊、爱尔兰、及葡萄牙一样遭到三方国际贷款人的强行监督.

西班牙和意大利稍早在欧盟峰会上拒绝同意一项促增长协议,要求采取紧急措施压低两国的借贷成本.

欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)称,希望今年年底前为欧元区银行建立一个由欧洲央行参与的监管机制,打破银行业和政府间依存关系的"恶性循环".

"我们为循规蹈矩的国家保留了使用金融稳定工具的可能性,以安抚市场,重新恢复部分成员国主权债的稳定性,"范龙佩在0230GMT召开的新闻发布会上表示.

他并补充道,"目的当然是为了保护欧元."

在欧元区证实其承诺将更加灵活和有效的利用援助基金来稳定市场後,欧元兑美元飙升1.1%至1.2581美元.

但是否投资者认为该协议足够充分还有待观察.此前由於压力缓解而引发的上涨最终都在数日或数小时内归于失败,皆因出现了新的忧虑.

**意西两国一度拒签成长协议**

蒙蒂和西班牙首相拉霍伊之前曾拒绝签署1,200亿欧元(1,490亿美元)的成长协议,直到欧盟金主德国批准了缓解其信贷成本的短期措施.

这种分歧凸显了北部债权国和南部债务国之间,在欧元区未来形态问题上的紧张关系,欧元区目前处在主权债危机的第三个年头.

德国总理默克尔对该结果表示满意,尽管她本周稍早还认为没必要对意大利和西班牙债券提供紧急支持.

"我们今天做出了一个很好的决定,尤其是关於增长和对抗失业,以及有关EFSF和ESM的未来举措.我们将继续研究长期举措.我相信我们明天将得出很好的结论."她说.

欧元区领袖周五将讨论长期计划,以建立更加紧密的财政和银行业联盟,他们曾要求范龙佩和欧盟执委会、欧洲央行的主管以及欧元集团财长们10月前提交具体建议.

为阻止压力在债市蔓延而匆忙制定出针对意大利和西班牙的特殊条款後,一个正接受欧盟/IMF援助的国家立即提出了放宽条件的要求.

爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)表示,该协议将为爱尔兰救助方案对"我国纳税人造成的债务负担进行重新安排"打开大门.爱尔兰2010年获取救助以避免其银行业在房地产泡沫破裂後崩溃.(完)

--编译 张明钧/梁睿雪/侯向明/杜明霞;审校 蔡美珍/程琳

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