欧洲汽车市场销量下滑加剧 大型制造商遭冲击

路透巴黎/都灵7月2日电---法国、意大利和西班牙6月汽车销量大跌,为欧洲汽车行业上半年的黯淡表现划上了句号,甚至就连德国市场亦未能逃脱经济环境不佳的影响.

PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)和菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI等已然身陷困境的汽车制造商严重受创,因据周一公布的数据显示,欧洲南部汽车市场销量创下新低.定於周二出炉的德国乘用车注册数量料大致持平.

在德国,折扣力度的提高以及汽车厂商自行注册(把新车当二手车卖)表明,指望德国这个欧洲最大汽车市场来缓和销量的下滑,已经是不可能的事了.

"汽车行业危机正在欧洲上演,"瑞士信贷驻伦敦分析师Erich Hauser说."德国已开始感受到了连锁反应的影响."

汽车生产商联盟UNRAE说,意大利6月新车注册量大跌24%,并创下1979年以来最差的6月份表现,同时法国销量进一步下滑,全年料下滑10%.

据西班牙汽车工业协会ANFAC统计的数据,西班牙6月汽车市场亦萎缩12%,大幅折扣亦未能阻止销量录得连续第24个月的下滑.

法国上半年汽车注册数量减少14%,意大利及西班牙则分别减少20%及8.2%.

欧债危机及消费者需求不振,压抑中端市场汽车制造商的获利,他们去年在欧洲已经很难或无法维持获利.

福特第一季海外亏损1.9亿美元,第二季亏损将激增两倍,公司将此归咎於欧洲景况不佳.

飞雅特及标致雪铁龙本月稍晚料将公布上半年在欧洲市场出现巨幅亏损.

迄今仅有两家欧洲汽车工厂预定会关闭--标致雪铁龙靠近巴黎的Aulnay厂,及通用汽车位於德国波鸿的欧宝(Opel)厂.

法国市场整体仅下滑0.9%,因与2011年6月相较销售天数多了一天,且5月购车活动拖後--当时总统选举影响企业运营且国定假日落在非周末时间.

据Automobilwoche报告,德国高档车品牌戴姆勒(DAIGn.DE)旗下梅塞德斯(Mercedes)罕见地计画对其新A级小型车提供优惠方案.

"5月的跌势可能标志着德国市场的转捩点,"IHS Automotive分析师Martin Benecke指出,其并补充说,飞雅特及标致雪铁龙正发动价格攻势.

"我们认为下半年经营会转差,"他表示.(完)

--编译 侯向明/龚芳;审校 郑茵

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