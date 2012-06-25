受财政紧缩影响 欧盟多国削减国际援助资金--报告

路透伦敦6月25日电---抗贫组织ONE周一公布报告指出,随着欧债危机致使14个国家削减金融援助,去年来自欧盟的援助资金减少,为10年来头一遭.

该组织称,援助金减少使部分非洲经济体恐无法短期内就摆脱外援自食其力.该组织系由爱尔兰摇滚团体U2主唱Bono所共同创办.

根据该份报告,2011年欧盟27国援助总金额减少1.5%至508.6亿欧元(637.6亿美元),是2002年以来首次减少.

14个欧盟成员国提供的援助都减少了.希腊和西班牙这两个正和削减预算赤字奋战的国家大幅度削减援助金额.ONE指出,德国和意大利则增加了援助项目;但欧盟整体提供的援助,仍远低於其承诺的金额.

"值此混乱之际,希腊和西班牙大幅削减援助并不意外,但欧盟整体提供的援助成绩欠佳令人忧心."ONE的欧洲执行总监Adrian Lovett称.(完)

--编译 张若琪;审校 王冠中

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