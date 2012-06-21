欧盟对伊航运保险禁令生效後 中日将继续进口伊朗原油

焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。
记者 Osamu Tsukimori/陈爱珠
路透东京6月20日电---亚洲四大伊朗原油进口国中,至少有两个国家将继续进口伊朗原油,不过整体进口步伐将有所下降.与此同时,它们寻找方法绕开欧盟对伊朗原油的海运保险禁令.
日本国会已经批准政府提供保险担保,中国则要求伊朗冒险以伊朗船舶进行原油运输.韩国和印度尚未找到方法.
消息人士周三透露,日本和中国下个月对伊朗的原油日进口量加起来将达62万桶.一年前,伊朗向四大亚洲买家每日出售约145万桶原油,占该国原油出口的三分之二.
在不到两周的时间里,四大亚洲买家将失去欧洲保险商的承保,因西方国家试图阻止伊朗富有争议的核计划.欧洲保险商占据全球航运保险业务的95%份额.
印度政府也一直试图寻找方法绕过欧盟制裁,但均徒劳无功.印度此前已获得美国的伊朗石油禁运豁免权.
此前行业人士已表示,韩国也将因保险禁令而暂停进口.
与日本一样,韩国政府一直游说欧盟推迟或取消保险禁令的实施.政府消息人士透露,韩国并未考虑主权担保.
但迄今为止,所有的游说努力均告失败.欧盟能源执委Guenther Oettinger一周前在一场行业会议上表示,欧盟不会取消或推迟对伊朗油轮的禁令.
欲浏览伊朗石油行业概要图表,请点选:(link.reuters.com/qef68s)
**中国还没找到办法**
消息人士表示,中石化(0386.HK)旗下贸易部门--中国国际联合石油化工公司(联合石化)要求伊朗向中国港口发运7月装船的原油.一名消息人士估计,中石化7月将购买每日50万桶伊朗原油,与去年的平均水平相近.
联合石化的要求表明,中国尚未找到根本办法,为本国油轮提供保障.中国油轮此前至少承担了部分伊朗原油的运输业务.
"短期而言这种作法可能有效,但终究不是长久之计.(中国)政府需要赶快制定计划,就其他各方在这一问题上展开合作."一名行业官员指出.
中国是与伊朗有贸易往来的主要国家中,唯一未获得美国金融限制豁免的国家.
**日本**
日本议会周三通过一项史无前例的法案,允许政府向负责将伊朗原油运往日本的油轮提供最多76亿美元的损失保险.
消息人士表示,日本6月和7月的伊朗原油名义购买量均为每日12万桶,与5月持平.自从福岛核电站辐射外泄事故导致日本放弃核电後,该国需要更多原油进行火力发电.
交易商周三称,日本最大的伊朗原油买家--日本昭和壳牌石油(5002.T)与JX Nippon Oil & Energy Corp (5020.T)在6月将买入共计四船伊朗原油,与5月持平,将分别在6月和7月到港.
一位要求匿名的日本政府官员周二表示,日本有关船运保险的新法将在6月27日生效.(完)
--编译 梁睿雪/徐文焰;审校 艾茂林/王冠中
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