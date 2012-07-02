欧洲证券和市场管理局对评级机构展开调查--FT

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透伦敦7月2日电---欧洲证券和市场管理局(Esma)主席麦尧尔(Steven Maijoor)周一对《金融时报》表示,该机构正在调查三大评级机构评估银行的方法是否足够严谨和透明.
报导称,欧洲证券和市场管理局正在调查标准普尔、惠誉和穆迪,调查料将於年底完成.
麦尧尔表示,大规模调降评级,比如穆迪上个月改变15家全球型银行的评级,"令人担心他们是否拥有充分的分析资源".
他对该报称,欧洲证券和市场管理局无意影响评级,只是要求评级机构的行动有经济意义并且符合逻辑.
标准普尔对金融时报表示,希望解释其所采取的行动,以让其银行评级"透明度、质量和一致性达到大程度".另外两家评级机构拒绝对金融时报置评.
若要在欧洲运营,评级机构必须注册并与该监管机构保持良好关系,尽管欧洲证券和市场管理局两年前成立後从未采取强制举措.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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