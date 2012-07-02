欧洲证券和市场管理局对评级机构展开调查--FT

路透伦敦7月2日电---欧洲证券和市场管理局(Esma)主席麦尧尔(Steven Maijoor)周一对《金融时报》表示,该机构正在调查三大评级机构评估银行的方法是否足够严谨和透明.

报导称,欧洲证券和市场管理局正在调查标准普尔、惠誉和穆迪,调查料将於年底完成.

麦尧尔表示,大规模调降评级,比如穆迪上个月改变15家全球型银行的评级,"令人担心他们是否拥有充分的分析资源".

他对该报称,欧洲证券和市场管理局无意影响评级,只是要求评级机构的行动有经济意义并且符合逻辑.

标准普尔对金融时报表示,希望解释其所采取的行动,以让其银行评级"透明度、质量和一致性达到大程度".另外两家评级机构拒绝对金融时报置评.

若要在欧洲运营,评级机构必须注册并与该监管机构保持良好关系,尽管欧洲证券和市场管理局两年前成立後从未采取强制举措.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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