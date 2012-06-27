《热点透视》即使诈欺质疑失实 恒大地产也的确存有危险信号

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 侯向明

路透北京6月26日电---做空者上周对中国第二大地产开发商--恒大地产(3333.HK)发动一轮攻击,但打得并不太准.沽空机构香橼研究(Citron Research)质疑恒大地产行贿和帐目造假,但是因为引用数据粗糙得出一些不靠谱的结论,反倒自打嘴巴.不过,即使上述的诈欺质疑失实,香港上市的恒大地产的确存有危险信号.

恒大地产目前市值略低於80亿美元,自香橼研究声称该公司"无力偿还"和"财务造假"後,恒大市值损失了10亿美元.然而在一些数字方面,香橼算错了.香橼对於恒大如何就所购土地均价进行财务报表造假的分析看似令人印象深刻,但在计算过程中,香橼似乎使用了单一的"土地储备"数据,而这本应该使用包括未完工建筑在内的另一个数据.

在其它情况中,香橼可能言过其词.它暗示恒大一些"其他应收帐目"未解释的增长就代表着欺诈,这份质疑听来薄弱.此类账目也可能因为非欺骗性质的原因,而较表面上看相关的会计分录更快速的增长,比如缴纳土地保证金或向资产买家的贷款.大幅度的增长不会刺激股东,但这并非欺诈.

不过在某些方面,香橼对恒大地产商业模式提出的异议还是可信的.恒大地产过度依赖其地产投资的升值,悄悄进入其它业务领域也令人担忧,比如经营一支足球队.同时,恒大利用信托结构来提供融资也存在风险,尽管这是中资地产商的普遍做法.

恒大通过澄清可能避免了部分攻击.该公司混合并搭配不同的土地储备数据来粉饰购地成本.而必要的信托结构信息披露也不完整.曾经一面倒给予恒大地产"买入"评级的华尔街分析师,已匆忙进行防卫.但即使不存在欺诈,投资者也应该保留一个正常的怀疑态度.

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--译文审校 沈以文

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