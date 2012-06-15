《信报》：联汇改革配合人民币离岸业务拓展

（6月15日社评）

继国家发改委副主任张晓强透露,国家领导人将会访港送大礼後,昨日中国人民银行国际司副司长宋湘燕又明确表示国务院正按照香港的实际情况,研究一些助港经济和改善民生的新措施.除为银行提供人民币拆借资金、又决定以人民币流动资产比率来取代风险限额,以监察认可机构的人民币流动资金情况.

很明显,有关措施要为香港进一步拓展人民币离岸业务,作好准备,而宋湘燕表明,虽然海外其他地区如伦敦亦有发展人民币离岸业务,但香港有中央优惠政策支持,香港未来发展的人民币业务,只会愈做愈大.

如果中央有意继续向港送礼,市场预料将会推出A股ETF,以及设立专项QFII,为境外个人投资者,主要是高资产值人士,提供配额直接投资中国资本市场,而毋须购买QFII的基金产品,便利在港的人民币回流中国.同时,又设立专项QFII,将配额授予中国高资产值投资者,直接投资境外.换言之,中国资金自由行或直通车变相得以落实,肯定有利港股.

人民币离岸业务在港进一步发展,意味着人民币与港币的关系日趋密切,但碍於联系汇率制度关系,港元与美元挂钩,後者的长期弱势,严重扭曲港元和人民币的合理兑换价,为香港人民币离岸业务的拓展,带来一定的负面影响.

事实上,随着中港经济关系紧密发展,港元与人民币的关系只会愈来愈密切,终有一天,人民币在实际上可以替代港元成为香港市民在日常交易中作为交易媒介的流通货币.

在联汇的改革上,前金管局总裁任志刚提出了三个方向性选择,其中以汇率走廊扩宽目前可兑换范围,用一篮子货币作港元的“货币篮”,甚至与人民币挂钩的一篮子货币相同,不时检讨,实施爬行钉住的汇率制.长远而言,可配合人民币汇改,既有利改善香港民生,亦可为人民币最终自由兑换和国际流通,充当实验的先锋.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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