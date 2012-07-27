独家：17位美议员敦促财长调查中兴

路透7月27日电---有17位美国议员敦促财政部长盖特纳调查中国电信设备厂商中兴通讯,声称该公司卖给伊朗监视设备及被禁的美国电脑设备.

众议院16名共和党和一名民主党议员在写给盖特纳的信中表示,"我们敦促财政部和其它有关机构检查中兴和伊朗之间的关系,如有必要,采取措施防止协助伊朗政权采取压迫政策的公司在美国扩张."

在注明为7月27日的信件中,引述了路透3、4月所发文章.文章记录总部位於中国深圳的中兴通讯曾向伊朗最大的电信企业出售精密监控仪器和美国电脑设备.文章还称,去年中兴又同意向伊朗运送价值数百万美元美国科技产品.路透文章被附在信中.

中兴发言人表示,"中兴完全致力於透明交易,并将与美国各部门进行合作,解决任何问题."

财政部发言人表示,"无法针对个别公司发表评论."

议员信件指出,总统奥巴马最近下达两道行政命令,授权财政部对"违反、试图违反、或共谋违反针对伊朗和叙利亚制裁规定"的公司实施惩罚.

该信称,中兴通讯向伊朗通信公司TCI(Telecommunication Co.of Iran)出售监视系统,"似乎违反了美国对伊朗的制裁规定".信件并称,中兴通讯同意向掌控TCI的财团旗下一部门出售价值数百万美元的美国计算机设备,"似乎共谋违反另外的出口控制法规".

"我们认为,这些指控值得您进行详细调查,"该信称.(完)

--编译 戴素萍/梁睿雪/艾茂林;审校 王洋/隋芬

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