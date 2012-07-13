独家：巴克莱前CEO聘顶尖律师打Libor官司

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透伦敦/华盛顿7月12日电---熟知内情人士表示,在不断扩大的操纵指标利率丑闻中,准备应战的巴克莱前执行长Bob Diamond已经聘请顶尖白领辩护律师Andrew Levander担任代表.
过去一年来,有十几位遭调查的现任及前任大型银行从业者已聘请辩护律师,然而Levander所扮演的角色格外受到瞩目.
Levander是法律事务所Dechert LLP的合伙人,在美国辩护律师界赫赫有名.在商品经纪商明富环球(MF Global)倒闭案的调查中,Levander也是该公司舵手、前新泽西州长高承忠(Jon Corzine)的辩护律师.
当高承忠去年底多次在华府国会听证会中遭到拷问时,Levander就坐在高承忠旁边的位置.
聘请他担任辩护工作的人还有雷曼兄弟控股的外部董事、前美林执行长John Thain、对冲基金经理暨慈善家Ezra Merkin等等;Merkin之所以被告,是因涉及在马多夫(麦道夫,Bernard Madoff)骗局中赔钱的事件.
一名Diamond的代表拒绝置评;巴克莱(BARC.L)发言人士拒绝置评;Dechert发言人士拒绝置评.
目前尚不清楚Diamond是在何时聘任Levander及委托Dechert.(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。