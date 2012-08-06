独家：巴克莱前掉期交易员Ryan Reich面临Libor操纵案的审查

路透8月3日电---在全球指标利率操纵丑闻不断加剧之际,现年30岁的前巴克莱(BARC.L)驻纽约掉期交易员Ryan Reich成为检察官审查的对象.这位交易员在2010年被巴克莱解雇.

几名知情人士称,华盛顿检察官正在调查2006年8月至2010年3月Reich在巴克莱工作期间的活动情况.由於利率操纵案调查正在进行,这些人士拒绝署名.

了解情况的两名消息人士透露,Reich据称是因为发送不当电子邮件寻求银行内部信息而遭到巴克莱的解雇.Reich是对冲基金WCG Management的投资组合经理.

其中一名在巴克莱工作过的消息人士称,Reich寻求的信息涉及伦敦银行间拆放款利率(Libor)如何定价,这项信息对他的交易仓位可能有用.

周五电话联系上Reich时,他拒绝置评.美国司法部一位发言人未回复请求置评的电话或电子邮件.

熟知调查状况的律师表示,联邦检察官继续为受调查个人提供机会以评估采取合作或主动认罪的利益.他们称检察官料将在本月稍晚或9月初开始决定是否对个人提告.

的确,律师们表示,许多遭到调查的交易员不认为他们有做错的地方,因他们的雇主及监管机构对他们的活动略有所悉.纽约联邦储备银行公布的资讯显示,美国和欧洲的银行监管机构知道有一些银行在金融危机期间压低LIBOR报价,好让其看起来比实际要健康.

一名熟知Reich被巴克莱解雇的人士表示,这名年轻的交易员是依照主管指示发送电子邮件,这些主管对於他所做的事完全知情;Reich自普林斯顿大学毕业後在两年前加入巴克莱.

这名不愿曝光的人士表示,发送电子邮件以收集未来LIBOR定价资讯的做法,早在1990年代就在巴克莱实施了,远在Reich加入该公司之前.

"这在巴克莱是一贯的作业."该名人士表示.

巴克莱拒绝置评.

在美国,联邦机构和监管方正关注Reich所在交易室的活动.该交易室交易美国公债、美元和加元利率互换等.

Libor调查的重点是,不同银行交易员涉嫌串谋操纵Libor,以影响互换利率.

当局正调查交易员是否试图在得知第二天Libor报价之前获取信息,或者是否与其他交易员一起影响该利率.

路透上周援引知情人士报导称,当局正调查巴克莱交易室的一些交易员,是否试图与其他伦敦交易员交换信息以影响Libor,从而在该交易室交易的某些互换上得到更高回报.

了解调查情况的一名消息人士称,摩根大通交易员也与部分受到调查的巴克莱交易员有往来.摩根大通拒绝置评.

Reich被解雇後提起劳资仲裁,该案已经解决,但细节没有公开.

另一名熟悉调查的律师称,检方可能指控交易员通信欺诈,只要被告试图操纵Libor,这个罪名即可成立,而不必非要实际上成功操纵了Libor.通信欺诈常用於个人通过电邮或电话沟通的案例,作为共谋指控的一部分.(完)

--编译 王翔琼/张明钧/程琳;审校 吴云凌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。