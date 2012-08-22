独家：戴尔聘请前惠普高管负责全球技术服务业务

摩根大通等30多家企业组建联盟 合作开发区块链技术
路透纽约2月27日 - 摩根大通、微软、英特尔(Intel)及其他二十几家公司组建联盟，联合开发标准和技术，使企业更易于使用区块链代码平台以太坊(Ethereum)。这是大企业推广区块链技术、向分布分类账系统迈进的最新行动。
路透旧金山8月21日电---据知情消息人士透露,戴尔DELL.O已聘请前惠普(HPQ.N)网络业务主管Marius Haas,负责全球技术服务市场的拓展工作.
惠普2010年聘请阿波泰克尔(Leo Apotheker)担任执行长後,Haas在2011年离开惠普,之後加盟私募股权投资公司Kohlberg Kravis Roberts(KKR)担任行业顾问.
其中一位匿名消息人士称,Haas将取代戴尔企业解决方案部门总裁Brad Anderson.
但Anderson是否会离开戴尔,尚不清楚.Anderson亦曾担任惠普高层,於2005年加入戴尔.
KKR和戴尔周二均拒绝对此置评.Haas没有回覆要求其置评的电话.(完)
--编译 白云;审校 张若琪
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