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国际财经 | 2012年 8月 22日 星期三 11:25 BJT

独家：戴尔聘请前惠普高管负责全球技术服务业务

路透旧金山8月21日电---据知情消息人士透露,戴尔DELL.O已聘请前惠普(HPQ.N)网络业务主管Marius Haas,负责全球技术服务市场的拓展工作.

惠普2010年聘请阿波泰克尔(Leo Apotheker)担任执行长後,Haas在2011年离开惠普,之後加盟私募股权投资公司Kohlberg Kravis Roberts(KKR)担任行业顾问.

其中一位匿名消息人士称,Haas将取代戴尔企业解决方案部门总裁Brad Anderson.

但Anderson是否会离开戴尔,尚不清楚.Anderson亦曾担任惠普高层,於2005年加入戴尔.

KKR和戴尔周二均拒绝对此置评.Haas没有回覆要求其置评的电话.(完)

--编译 白云;审校 张若琪

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