独家：戴尔聘请前惠普高管负责全球技术服务业务

巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦对苹果持股增加逾一倍--CNBC

路透纽约2月27日 - 美国投资大鳄巴菲特(Warren Buffett)周一对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，麾下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 对苹果的持股自2016年底以来增加逾一倍，成为持有最多的股票之一，并称美股整体上没有达到“泡沫区域”。他是伯克希尔哈撒韦的董事长及执行长。