独家：数家银行配合EURIBOR利率操纵调查 期望降低罚款--消息

路透布鲁塞尔7月30日电---据两位消息人士周一透露,因涉嫌操纵Euribor利率而遭调查的数家银行已与德意志银行一起,向欧盟反垄断监管机构提供相关信息,目的是一旦被发现有罪,当局能因此降低罚款.

欧盟执委会目前正对多项银行间基准利率是否遭到操纵展开调查,这些利率中包括欧元银行间拆放款利率(Euribor)、伦敦银行间拆放款利率(Libor))与东京银行间拆放款利率(Tibor).

监管机构并未透露被调查银行的名称.如果被发现违反欧盟反垄断法,那麽这些银行或将面临至多相当於其全球营收10%的罚金.

"已有数家银行向欧盟执委会提供信息,"其中一名消息人士称,但拒绝透露更多细节.由於此事件比较敏感,该消息人士不愿署名.

第二位消息人士表示,除德意志银行(DBKGn.DE)外,可能至少还有两家银行希望通过执委会的鼓励揭密者计划而获得宽大处理.(完)

--编译 隋芬/许娜;审校 沈以文

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