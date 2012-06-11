独家：欧元区讨论在希腊退出情况下实施资本控制--消息

* 欧元区官员讨论了应对希腊退出欧元的可能措施

* 讨论的可能措施包括限制ATM取款金额和实施资本控制

* 尚未做出任何决定.官员们希望为最坏情形做好准备.

路透布鲁塞尔6月11日电---欧洲财经官员讨论了限制ATM取款金额、实行边境检查和欧元区资本控制,以应对万一希腊退出欧元区的最坏情形.

欧盟官员对路透表示,这些措施是一系列应急计划的组成内容.他们强调,上述讨论只是为了对任何不测事件做好准备,而不是针对他们预期会发生的事情做打算.路透采访的这些欧盟官员,没人预期希腊会退出欧元区.

欧盟消息人士称,但由於6月17日大选前希腊的政治不确定性升高,现在更有必要准备好应急计划.

在最近六周的电话会议上,都讨论到了上述议题.左翼激进联盟党(SYRIZA)可能赢得希腊大选,将使得希腊退出欧元的可能性增加,这种担忧日益升高.

该消息人士称,在电话会议中尚未作出任何决定,但由欧元区副财长和财政部主管组成的欧元集团工作小组成员已商讨选项的一些细节.

比利时财长Steve Vanackere在5月末表示,每个欧元区国家都有责任准备应对各种问题.这些磋商一直出於该思路,其具体目标是限制银行挤兑或资本外逃.

除限制取款金额和实施资本管控外,他们已讨论暂停申根协议的可能性,该协议允许在欧洲26个国家免签证旅行,涵盖了大部分欧盟成员国.

"应急计划正在制定中,以防备希腊退出欧元区的情形,"一位参加电话会议的消息人士透露,"已经考虑和分析了限制ATM机取款金额和资本流动等内容."

另一位消息人士证实,商讨的政策选项包括暂停实施申根协议.

"这并非政治性磋商,这是财经专家们的商讨,他们需要为应对任何不测事件做好准备,"第二位消息人士说."这是明智的筹划举动,即未雨绸缪以应对最坏的情形."

第一位官员表示,仍在探讨采取上述极端举措是否存在法律基础.

"希腊央行并不知晓任何此类计划,"希腊央行发言人当被问及消息人士上述评论时对路透表示.

绝大多数希腊民众--调查显示75-80%的民众欢迎欧元并希望留在欧元区,希腊政界人士了解这种情况,可能阻止他们推动希腊接近退出欧元区的边缘.

不过,希腊左翼激进联盟党(SYRIZA)预计将在6月17日大选中获胜或占据第二位.该党领导人齐普拉斯已经表示,他计划废止或全面重新协商与欧盟和国际货币基金组织(IMF)达成的救助协议.欧盟和IMF则表示,他们不准备重新谈判.

如果分歧不能消除,希腊退出或被迫离开欧元区的威胁将继续存在,因此有必要制定应急方案.

瑞士上月表示,若欧元分崩离析,考虑实施资本管制.(完)

--编译 张涛/肖群英/王兴亚;审校 戴素萍/张荻

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