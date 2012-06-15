独家：希腊等国大选或引发市场动荡 全球主要央行未雨绸缪

* 希腊、埃及和法国选举可能引发市场动荡

* 主要央行准备注入流动性应对动荡

* 各国在采取宽松货币政策方面面临不同障碍

* 协同放宽货币政策可能性很小

路透华盛顿6月14日电---20国集团(G20)官员对路透表示,若周日希腊大选引发市场动荡,主要国家央行已准备好通过提供流动性和防止信贷紧缩来稳定金融市场.

美国一位高级官员警告称,希腊大选将不会提供欧元区债务危机"下一步将如何发展的确定性信号".

但如果本周末三个重要选举之後市场严重紧张,主要央行做好准备向金融系统提供足够的资金.埃及和法国本周末也将举行大选.

"主要央行准备采取共同行动提供流动性,"一位熟悉全球金融官员协商的G20高级助手表示.其他几位G20官员也证实了他的这种说法.

受该消息激励,美国股市大涨,标准普尔500指数与道琼工业指数涨幅均超过1%.欧元扩大涨幅,美国公债价格走低而收益率(殖利率)上升.

英国财政大臣奥斯本周四表示,英国政府和英国央行将共同行动,采用新的货币政策工具来应对欧债危机导致的信贷收缩和金融市场状况.

如果各国央行采取行动增强流动性,将为G20峰会提供一个令人瞩目的背景.G20峰会将於周一和周二在墨西哥洛斯卡沃斯召开,欧洲债务危机是其首要议题.

另一名G20消息人士称,根据市场的反应情况,七国集团(G7)财长可能在周一或周二于洛斯卡沃斯召开紧急会议,届时央行总裁将通过电话参加会议.

他们的第一道防线很可能是发表一份声明,显示决策者准备采取一切必要行动来确保市场稳定.

这通常预示随後将采取技术性步骤以维持金融体系资金流动.货币互换协议已经就位,可以加以利用,确保在全球投资者投奔美国资产避险的情况下,金融体系有充足的美元.各国央行也可能通过回购协议向银行业者挹注短期资金.

汇率干预也有可能,尽管G7支持这种做法的可能性较小.如果避险买盘推动日圆和瑞郎升值,日本和瑞士可能出手打压本币汇率.

国际货币基金组织(IMF)的一名高级官员表示,日圆估值有些过高,干预汇率是缓解波动性的一种选择.这种对日本干预日圆升值表示理解的姿态并不多见.

瑞士为欧元兑瑞郎汇率设定了1.20瑞郎的下限.该国央行总裁乔丹和财长周四均威胁称,如果欧债危机加深,将采取资本管制措施防止瑞郎飙升.

"瑞士央行对此将不会容忍,"乔丹说.

**合力安抚市场,但经济上各自为战**

除希腊选举外,投资者还需要分析埃及总统选举以及法国议会选举的影响.埃及选举或将扰动油市.

虽然各国央行可能进行合作以应因信贷紧缩和市场波动,但协同放宽货币政策的门槛更高,人们认为这不大可能.

全球主要央行上次协同降息是在雷曼兄弟倒闭後的2008年10月.当时,信贷枯竭,银行间隔夜拆借利率升越4%,股市急剧波动,波动率指数(VIX).VIX触及80上方的纪录高位.

这些指标目前并未承受极大压力.

虽然自3月以来全球股市下跌导致波动性大幅上升,但VIX指数目前报24,远低於危机时的水准.银行间借款成本同样接近纪录低位.

"目前来看,系统内有足够的流动性."意大利裕信银行(UniCredit)首席分析师Erik Nielsen表示.

他认为未来几周内欧盟领导人将为金融和财政联盟绘出清晰的路线图,由此安抚市场,令投资者相信领导层将采取必要措施以防止事件脱离控制.

此外,目前各国央行的操作空间已不大,因此它们将审慎分配资源.

美联储和日本央行的政策利率实际均在零水平,英国央行利率则在0.5%.只有欧洲央行的利率为1%,因此还有可能进行较大幅度的下调.国际货币基金组织(IMF)也十分赞成降息.但考虑到资金成本已经较低且欧元区通胀率达到2.4%,像欧洲央行这样以物价稳定为唯一职责的央行将面临较大阻力,降息在很大程度上也只具有象征性意义.

更重要的行动或许是欧洲央行重新启动公债购买计划.不过欧洲央行已十分明确地表示,首先希望政界人士采取行动,因为他们才是持续解决欧洲主权债务和银行业问题的关键.

"我认为不应以货币政策来为其他人的不作为买单."欧洲央行总裁德拉吉在上周四表示.

一位高级欧洲政界消息人士表示,欧洲央行委员会内部对於欧洲政治瘫痪局面深感挫败.这位消息人士称,尽管欧洲央行手中仍握有政策工具,特别是公债购买计划,但使用的次数越多,效果就越差.

不过,有几位欧洲央行官员已表达对降息的开放态度,并暗示该央行可能在7月初会议上采取行动,但前提条件是欧盟领导人在6月底峰会上提出解决债务危机的计划方案.

美国银行/美林分析师Laurence Boone表示,若通胀受控,欧洲央行可能在降息的同时,承诺在长期内保持低利率.

"若市场出现重大动荡,欧元急剧下滑且金融稳定性受到动摇,那麽欧洲央行可能购债,"Boone说.

**美联储和日本央行亦做好准备**

美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克已明确表示,欧洲危机给美国经济带来重大风险,他上周在国会发表证词时清楚表明,美联储做好准备应对重大紧张局势.

"美联储仍准备好采取必要行动,在金融紧张情势升级的情况下保护美国经济,"他说.

这可能意味着美联储推出第三轮量化宽松举措,即QE3;不过亦可能延长压低长期利率的计划,即卖短债买长债操作(扭转操作,Operation Twist).美联储下周二和周三将举行会议.

日本央行周五料将维持货币政策不变,等待希腊大选结果.

不过全球新一波避险情绪令投资者涌向日圆,可能促使日本央行扩大资产购买计划规模.(完)

--编译 杜明霞/张涛/王兴亚/洪曦;审校 张荻/徐文焰/艾茂林

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