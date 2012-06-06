独家：商品对冲基金Astenbeck巨亏14% 称5月为“灾月”

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 油价下挫导致商品基金亏损
* 对冲基金Astenbeck录得纪录第二差月度表现
* 规模31亿美元的基金年初迄今已下跌6.4%
* 操盘手Andrew Hall称基金目前已"削减风险"
路透6月5日电---熟悉内情的消息人士表示,由Andrew Hall操盘的商品对冲基金5月亏损14.4%.这位颇负盛名的能源交易商对投资者表示他看多油价,因为全球供给紧俏,但一个月後油价却暴跌.
根据路透得到的基金绩效数据,规模31亿美元的Astenbeck基金5月表现极差--写下该基金史上月度第二大跌幅,年初至5月31日止基金减值6.4%,不但抹去了今年第一季的增幅,也意味着Astenbeck必须力图获利,以免连续第二年亏损.
路透拿到Astenbeck周一发给投资者的信件,Hall用拉丁文形容5月是"灾难月"(mensis horribilis)--"对几乎各种风险资产和其持有人来说",5月是灾难一场.
风险超高的商品市场5月遭受重击,一部分原因是包括希腊在内的欧元区债务危机.美国原油价格当月大跌18%,为2008年12月以来最大百分比跌幅.
"显然我们应该在5月卖出(那个月第一天就该卖),抽身走人,但我们并没这麽做,"Hall写道.
相较之下,Astenbeck最大对手之一上月表现好很多.熟悉内情的消息人士表示,规模约30亿美元,位於伦敦的商品基金Clive Capital 5月增值8%,年初迄今的涨幅约3.5%.
据美国对冲基金研究公司(HFR),今年截至4月,能源对冲基金平均上涨8%.目前尚未获得5月的能源基金平均绩效数据.
**曾大胆看多**
熟悉Astenbeck绩效的消息人士称,在牛津受教育的Hall素以沉着胆识押注全球油价走势知名,但5月油价重挫,却让他措手不及.
美国原油期货5月挫跌至七个月低点,美国原油库存升至1990年以来最高.而部分受到欧元区危机可能打击经济成长并抑制燃料需求的影响,该月布兰特原油也下挫15%.
Hall在4月初曾大胆看多油市,在一封信函中告诉投资人,"直到2012年底全球油市看来势将吃紧."他并表示年底前石油输出国组织(OPEC)的备用产能可能逐渐降至"极低"水准.
Hall本周告诉投资人,欧洲经济动荡、中国成长放缓、沙特阿拉伯和美国石油产出增加、以及伊朗石油供给中断的威胁不强烈,是导致Astenbeck基金5月损失的部分原因.
Astenbeck於2008年开始交易.在2011年亏损4%之前,Hall操盘的基金(包括Astenbeck之前的基金)曾创下连续10年以上年年赚钱的佳绩.
Astenbeck一名干部David Blumenthal不愿对该基金或其绩效发表评论,目前也无法连络上Hall.(完)
--编译 沈以文/张若琪;审校 白云/徐文焰
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。