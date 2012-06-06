独家：商品对冲基金Astenbeck巨亏14% 称5月为“灾月”

* 油价下挫导致商品基金亏损

* 对冲基金Astenbeck录得纪录第二差月度表现

* 规模31亿美元的基金年初迄今已下跌6.4%

* 操盘手Andrew Hall称基金目前已"削减风险"

路透6月5日电---熟悉内情的消息人士表示,由Andrew Hall操盘的商品对冲基金5月亏损14.4%.这位颇负盛名的能源交易商对投资者表示他看多油价,因为全球供给紧俏,但一个月後油价却暴跌.

根据路透得到的基金绩效数据,规模31亿美元的Astenbeck基金5月表现极差--写下该基金史上月度第二大跌幅,年初至5月31日止基金减值6.4%,不但抹去了今年第一季的增幅,也意味着Astenbeck必须力图获利,以免连续第二年亏损.

路透拿到Astenbeck周一发给投资者的信件,Hall用拉丁文形容5月是"灾难月"(mensis horribilis)--"对几乎各种风险资产和其持有人来说",5月是灾难一场.

风险超高的商品市场5月遭受重击,一部分原因是包括希腊在内的欧元区债务危机.美国原油价格当月大跌18%,为2008年12月以来最大百分比跌幅.

"显然我们应该在5月卖出(那个月第一天就该卖),抽身走人,但我们并没这麽做,"Hall写道.

相较之下,Astenbeck最大对手之一上月表现好很多.熟悉内情的消息人士表示,规模约30亿美元,位於伦敦的商品基金Clive Capital 5月增值8%,年初迄今的涨幅约3.5%.

据美国对冲基金研究公司(HFR),今年截至4月,能源对冲基金平均上涨8%.目前尚未获得5月的能源基金平均绩效数据.

**曾大胆看多**

熟悉Astenbeck绩效的消息人士称,在牛津受教育的Hall素以沉着胆识押注全球油价走势知名,但5月油价重挫,却让他措手不及.

美国原油期货5月挫跌至七个月低点,美国原油库存升至1990年以来最高.而部分受到欧元区危机可能打击经济成长并抑制燃料需求的影响,该月布兰特原油也下挫15%.

Hall在4月初曾大胆看多油市,在一封信函中告诉投资人,"直到2012年底全球油市看来势将吃紧."他并表示年底前石油输出国组织(OPEC)的备用产能可能逐渐降至"极低"水准.

Hall本周告诉投资人,欧洲经济动荡、中国成长放缓、沙特阿拉伯和美国石油产出增加、以及伊朗石油供给中断的威胁不强烈,是导致Astenbeck基金5月损失的部分原因.

Astenbeck於2008年开始交易.在2011年亏损4%之前,Hall操盘的基金(包括Astenbeck之前的基金)曾创下连续10年以上年年赚钱的佳绩.

Astenbeck一名干部David Blumenthal不愿对该基金或其绩效发表评论,目前也无法连络上Hall.(完)

--编译 沈以文/张若琪;审校 白云/徐文焰

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