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国际财经 | 2012年 7月 16日 星期一 11:16 BJT

独家：Human Genome同意葛兰素史克现金收购提议--消息

路透7月15日电---两位熟悉事情进展的消息人士周日表示,Human Genome Sciences IncHGSI.O已经同意由葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)提出的每股约14美元的全现金收购提议,该交易的一些最终细节还有待批准.

消息人士补充称,交易料将在美国股市周一开盘前宣布.

上述收购价格较葛兰素史克之前每股13美元的报价有所提高.

Human Genome股价上周五报收於13.58美元.(完)

--编译 王兴亚;审校 杜明霞

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