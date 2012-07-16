独家：Human Genome同意葛兰素史克现金收购提议--消息

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透7月15日电---两位熟悉事情进展的消息人士周日表示,Human Genome Sciences IncHGSI.O已经同意由葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)提出的每股约14美元的全现金收购提议,该交易的一些最终细节还有待批准.
消息人士补充称,交易料将在美国股市周一开盘前宣布.
上述收购价格较葛兰素史克之前每股13美元的报价有所提高.
Human Genome股价上周五报收於13.58美元.(完)
--编译 王兴亚;审校 杜明霞
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