独家：曼联放弃亚洲IPO计划 转往美国上市

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透新加坡/香港6月13日电---据消息人士透露,全球最受球迷欢迎的曼联俱乐部放弃在亚洲进行首次公开发行(IPO)的计划,打算转往美国上市.
曼联首先考虑在香港进行IPO,後来又计划去年下半年在新加坡上市融资10亿美元,但由於市场动荡导致上市计划搁置.
曼联拒绝对此置评.该俱乐部在英格兰联赛创下19次夺冠的纪录,拥有英格兰国脚鲁尼等明星球员.
由於变更上市地点,曼联可能对承销团队做出调整.瑞士信贷、摩根大通和摩根士丹利原本担任新加坡上市的簿记管理人,但消息人士称这个组合可能发生改变.
消息人士称,Jefferies也加入了承销团队.
该消息对亚洲股权资本市场又是一记打击,今年除了马来西亚之外,该地区交易数量急剧下滑.
考虑到市况动荡,亚洲的银行人士对曼联在美国的上市前景深表怀疑.
"曼联去美国上市很勇敢,祝它好运,"一名亚洲的银行人士表示.
其中的一名消息人士称,曼联一直打算定位为一家全球性媒体公司,而不是一个体育品牌,这表明美国上市对其可能更具有意义.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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