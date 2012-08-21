独家：伊朗试图拓展在亚美尼亚银行业版图以规避制裁

路透联合国8月21日电---据数位外交官和相关文件,随着国际制裁日益压缩伊朗的生存空间,伊朗开始寻求拓展在高加索地区国家亚美尼亚的银行业版图,以此应对在昔日商业往来密切的国家遇到的困境.

亚美尼亚的官员否认与伊朗存在非法银行业务联系.

联合国四轮制裁的范围仍然有限,安全理事会仅把伊朗两家银行列入了黑名单.而美国和欧盟则实施了更为严厉的制裁,对象包括伊朗几十家银行和其他一些公司,令该国以美元和欧元计价的生意越来越难做.

联合国监控制裁执行情况的专家小组近来向安理会伊朗制裁委员会递呈报告称,伊朗一直在寻找规避对其银行业限制的方法.

"伊朗一个邻国告诉专家小组,伊朗要求开设新的金融机构,"这份报告称,"该要求显然没有得到回应,因为该国立法程序繁冗."

几位熟悉专家小组工作的联合国外交官称,这一未具名的国家是亚美尼亚,伊朗已在该国有银行方面的业务联系.

这几位外交官表示,尽管亚美尼亚否认与伊朗存在银行业务方面的非法联系,但伊朗并未放弃在该国拓展银行业版图.美国官员已屡次提醒亚美尼亚同僚要收紧金融管控.

**情报与否认**

路透获得的一份日期为2012年5月的西方情报报告显示,伊朗曾躲开情报机构和其它国际监管机构,寻找"便利"地点来发展其它银行业关系.情报显示,扩大在亚美尼亚的业务是伊朗的目标之一.

"伊朗央行(CBI)数年来一直致力於建立和开发地下基础架构,以便与他国继续进行贸易,地点多是便于伊朗展开活动的国家,例如阿联酋(阿拉伯联合大公国)和土耳其,"报告称.

"这其中部分国家银行面临的压力逐渐增加,迫使伊朗央行经济学家从那些不遵从西方指示的国家中寻找金融替代方,"报告表示,并指出亚美尼亚是一个目标.

除了土耳其和阿联酋,外交人员称伊朗一直试图从其它地方开发金融渠道来躲避制裁.这些国家主要是马来西亚、中国、印度、巴西,以及纽约时报上周末报导所透露的伊拉克.

亚美尼亚方面,西方情报指亚美尼亚银行ACBA Credit Agricole Bank是伊朗的主要目标之一.该银行提供个人及企业全方位服务,去年该行的资产规模约为5.74亿美元.

一名西方国家驻联合国的外交官员证实ACBA"与伊朗有往来".他拒绝提供ACBA与伊朗相关的潜在非法交易的细节.这名官员密切关注对伊朗的制裁活动.

亚美尼亚银行业联盟主席Ashot Osipyan表示,ACBC不可能与伊朗有任何联系."亚美尼亚银行只为亚美尼亚经济融资,"他说.

外交官员和情报官员向路透表示,伊朗主要的银行关系仍是土耳其和阿联酋.中国和印度也逐渐受到关注,因伊朗现在发现以美元和欧元进行交易存在困难,因此越来越多地以较难追踪的货币来做生意.

但他们也表示,现在伊朗在土耳其和阿联酋都不那麽受欢迎了.(完)

--编译 兰秀娟/梁睿雪;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。